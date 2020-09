Botafogo negocia atacante, que supera Vitinho e vira maior venda da história do clube, crava TV

O atacante Luis Henrique, do Botafogo, será vendido por 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,5 milhões) para o Olympique de Marselha-FRA, segundo o canal “RMC Sports”, da França.

Caso isso aconteça, será a maior venda da história do clube de General Severiano. O posto pertence atualmente a Vitinho, que saiu em 2013 para o CSKA Moscou-RUS por 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões atuais).

O Botafogo clube lucraria na transferência cerca de R$ 25 milhões, pois tem 40% dos direitos econômicos do jovem, que está emprestado pelo Três Passos-RS, que detém os outros 60%.

A multa rescisória do atacante de 18 anos é de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões).

Os empresários do jogador devem conversar com a diretoria alvinegra nesta segunda-feira para definir o negócio. O atacante fecharia um contrato de cinco anos com a equipe francesa.

Luis Henrique, jogador do Botafogo Flickr/ Botafogo

Luis Henrique sentiu dores no púbis nos últimos jogos e não tem atuado.

André Villas Boas, técnico do Olympique, declarou após o empate em 1 a 1 com o Lille deixou no ar a vinda do jogador.

“É um jovem jogador de 18, 19 que vai chegar, um jogador para trabalhar, não é um avançado de referência. É uma pepita, como costuma dizer. Espero que sim venha com um bom estado de espírito e que ele nos ajude nesta temporada”, disse o treinador.

Uma fonte do Botafogo teria confirmado ao site francês, ao afirmar que ele “está se preparando para sua chegada ao Olympique e se despediu dos companheiros”

Além do clube francês, Everton-ING e PSV-HOL também fizeram contatos pelo atacante de 18 anos.