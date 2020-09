Bradesco lança BITZ e entra de vez na concorrência digital

O Banco Bradesco S.A. anunciou nesta segunda-feira, 14, a criação do BITZ, sua primeira carteira digital. Por meio do novo sistema será possível ter uma conta digital e realizar pagamentos por meio de celulares com sistema Android ou IOS. O objetivo é angariar entre 20% e 25% do mercado, nos próximos três anos. Para isto, somente nos primeiros doze meses, o banco vai investir R$ 100 milhões na plataforma.

O que vai oferecer

Com o BITZ, os clientes poderão adicionar dinheiro em uma carteira digital para realizar pagamentos de contas e boletos, além de efetuar TEDs. A Cielo será a tecnologia por traz do sistema, o que dará a oportunidade para que as pessoas façam compras por meio de suas máquinas espalhadas pelas Brasil. O Bitz também atuará com cashback, campanhas de marketing de “indique e ganhe” e promoções e descontos por geolocalização.

O mecanismo é um dos três pilares da estratégia digital do grupo BITZ, que ainda conta com o Next e o banco tradicional, segundo informou CEO da empresa, Curt Zimmermann. Com o lançamento do BITZ, o Bradesco busco concorrer diretamente com o Iti, serviço digital oferecido pelo Itaú.

