Brady vence a primeira com os Bucs, e Cowboys fazem milagre em virada contra os Falcons

Tom Brady venceu seu primeiro jogo na NFL fora do New England Patriots!

O quarterback liderou os Bucs contra os Panthers na abertura do domingo de semana 2 da temporada.

Fique por dentro do melhor dos jogos do primeiro horário na rodada!

Brady durante Bucs x Panthers na semana 2 da NFL Getty

Tom Brady venceu sua primeira partida por Tampa Bay!

O quarterback lançou para 217 jardas, um touchdown e uma interceptação na vitória em casa pelos Bucs – que dominou o jogo terrestre com dois touchdowns de Leonard Fournette e um de Ronald Jones II.

Pelo ar, Mike Evans teve 104 jardas e um TD.

Os Panthers sofreram no ataque. Teddy Bridgewater foi interceptado duas vezes e teve 367 jardas. Christian McCaffrey, que sentiu dores no tornozelo e chegou a deixar o jogo, correu para 59 jardas e dois TDs.

Inacreditável. Depois de estar perdendo por 20 a 0, os Cowboys fizeram um milagre na reta final da partida e venceram os Falcons em Dallas.

Com oito minutos para o fim, Atlanta abriu 39 a 24. Mas a sequência foi toda dos Cowboys: dois touchdowns seguidos, um onside kick recuperado e, com o relógio zerando, o field goal da vitória de Greg Zuerlein.

Prescott foi o nome do jogo. Além de lançar para um TD e 450 jardas, o quarterback também correu para três touchdowns.

Pelos Falcons, Matt Ryan conseguiu 273 jardas e quatro passes para touchdowns.

Os Rams seguem perfeitos na temporada depois de dominarem os Eagles fora de casa.

Jared Goff somou 267 jardas e três touchdowns, todos para o tight end Tyler Higbee, e Darrell Henderson contribuiu com 81 jardas terrestres e um TD.

Pelos Eagles, Carson Wentz foi interceptado duas vezes e teve 242 jardas. Miles Sanders foi o destaque do time, correndo para um TD e 95 jardas.

No duelo pela NFC Norte, Aaron Jones dominou.

O running back correu para 168 jardas e dois touchdowns, além de 68 jardas e um TD pelo ar. Aaron Rodgers, quarterback dos Packers, teve 240 jardas e dois touchdowns na vitória.

Pelo lado de Detroit, Matthew Stafford conseguiu 244 jardas, dois TDs e uma interceptação.

Os Bears venceram a segunda na temporada em um duelo quente contra os Giants.

Mitchell Trubisky liderou Chicago com 190 jardas, dois touchodowns e duas interceptações, mas a vantagem de 17 a 0 do primeiro tempo quase foi por água abaixo.

Nos minutos finais, o brasileiro Cairo Santos perdeu um field goal de 50 jardas – o brasileiro converteu o outro que tentou, de 34, e dois extra points.

Com a bola, os Giants, que perderam o lesionado Saquon Barkley no primeiro tempo, percorreram o campo em menos de dois minutos, mas não conseguiram entrar na end zone. Daniel Jones terminou a partida com 246 jardas e uma interceptação.

O dia terminou em vitória para os 49ers, mas com preocupações.

No começo do jogo, Nick Bosa torceu o joelho esquerdo e deixou o jogo de carrinho. Jimmy Garoppolo, que lançou para 131 jardas e dois touchdowns para Jordan Reed, não voltou para o segundo tempo depois de sentir dores no tornozelo.

Mesmo assim, o TD de 80 jardas de Raheem Mostert fez a diferença para San Francisco, que contou com Nick Mullens como QB na segunda etapa.

Nos Jets, Sam Darnold teve 177 jardas e um TD.

Outros resultados