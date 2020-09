Brady vence em Tampa, Russell x Cam e a onda de lesões que assombrou a liga no resumo da semana 2

Tom Brady venceu um jogo por Tampa, Russell Wilson deu show contra os Patriots de Cam Newton, e as lesões tomaram conta da NFL.

A temporada ainda está começando, mas muita coisa já aconteceu em 2020.

Veja o resumo da semana 2!

A primeira vitória de Brady em Tampa

Depois de estrear com derrota contra os Saints, Tom Brady venceu seu primeiro jogo com os Bucs.

Foram 217 jardas, um touchdown lançado para Mike Evans e uma interceptação do camisa 12 na vitória por 31 a 17.

Brett Favre crushing some chips while wearing a Tom Brady @Buccaneers shirt

E ele ainda teve a ilustre torcida do lendário Brett Favre em Tampa…

Russell x Cam

Russell Wilson foi elogiado por Bill Belichick durante a semana e… provou em campo contra os Patriots!

Foram 288 jardas, CINCO touchdowns e uma interceptação para o astro dos Seahawks, que lançou TDs para cinco jogadores diferentes e dominou a defesa de New England.

Mas a torcida dos Patriots saiu empolgada do jogo mesmo com a derrota. Quer saber como? Cam. Newton.

CAM TO EDELMAN FOR 49 YARDS! #GoPats 📺: #NEvsSEA on NBC

CAM TO EDELMAN FOR 49 YARDS!

Foram 397 jardas, um TD e uma INT pelo ar, além de 47 jardas e mais dois touchdowns terrestres para o camisa 1.

Domingo amaldiçoado

Saquon Barkley está fora da temporada depois de romper o ligamento cruzado do joelho direito. Nick Bosa parece ter sofrido o mesmo em sua perna esquerda. E eles foram só duas das vítimas do amaldiçoado domingo na NFL.

Drew Lock, QB do Denver Broncos, lesionou o ombro. Jimmy Garoppolo, do San Francisco 49ers, machucou o tornozelo. Courtland Sutton, wide receiver dos Broncos, sentiu o joelho. Christian McCaffrey, estrela do Carolina Panthers, ficará pelo menos um mês afastado com problemas no tornozelo.

A look at players that have left today's game due to an injury and are out for the day. 16 and counting….

E a lista está longe de acabar…

Milagre de Dallas

Dallas fez de tudo para perder o jogo – até dois fake punts em seu próprio campo que deram errado. Mas Atlanta conseguiu sofrer a virada.

Faltando 7:57 para acabar o jogo, Younghoe Koo acertou um field goal de 32 jardas que deixou o placar em 39 a 24 para os Falcons. E o que aconteceu depois disso foi histórico.

Dak Prescott entrou duas vezes na end zone. O onside kick de Greg Zuerlein, com 1:49 faltando, acabou nas mãos dos Cowboys. E, cinco jogadas depois, Zuerlein voltou a campo para chutar o field goal de 46 jardas e vencer o jogo em Dallas.

Herbert faz Mahomes suar

Os Chargers, sem o titular Tyrod Taylor, deram uma chance para o calouro Justin Herbert contra os campeões Chiefs de Patrick Mahomes. E Herbert impressionou.

Foram 311 jardas, um TD pelo ar e um corrido para o novato, que também lançou uma interceptação. Mas Mahomes, que jogava mal e viu seu time estar atrás por 17 a 6 no terceiro quarto, liderou a virada.

MAHOMES NÃO É HUMANO! O QB soltou essa BOMBA para Tyreek Hill anotar o TD de 54 jardas para os @Chiefs! Após a conversão de 2 pontos, o jogo está EMPATADO em LA.

O outro grande nome do jogo? Harrison Butker. O kicker levou o jogo para a prorrogação com um field goal de 30 jardas e, na reta final do OT, acertou um de 58 para ganhar a partida (e nem precisou olhar para saber que a bola passaria por dentro do Y).

Kyler VOANDO!

A NFL tem um novo candidato ao prêmio de MVP.

Kyler Murray, primeira escolha do Draft de 2019, segue dominando as defesas que enfrenta. Contra Washington, foram 286 jardas, um TD e uma INT pelo ar. Mas, correndo com a bola, ninguém parou o jovem QB.

Kyler arrancou para 67 jardas e entrou duas vezes na end zone para liderar a vitória dos Cardinals.

A NFL chegou em Vegas

A cidade das festas e das apostas agora é, também, a casa dos Raiders!

Na abertura oficial do Allegiant Stadium, Derek Carr comandou a vitória sobre o New Orleans Saints de Drew Brees e cia.

E a festa no vestiário com o técnico Jon Gruden foi digna de Vegas…