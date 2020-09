Brasil é o 6º país com maior número de universidades em ranking internacional

Apesar de ficar de fora das do top 200 de melhores universidades do mundo, Brasil tem melhora em ranking internacional da Times Higher Education (THE).

A revista britânica apresenta todos os anos uma lista com as universidades mais bem avaliadas ao redor do mundo. Assim, no ranking divulgado nesta quarta-feira (02), o Brasil conta com 52 instituições. São seis a mais do que no ano passado.

Além disso, a Universidade de São Paulo (USP) subiu no ranking e é a melhor do Brasil, de acordo com a lista. Em seguida vem a Estadual de Campinas (Unicamp), que também teve melhora na classificação.

O Brasil é o 6º país com maior número de universidades na lista e fica à frente de países como Espanha, Itália e Alemanha, por exemplo. No entanto, a maioria tem colocação no último grupo (1001+). Assim, apesar de menos numerosas no ranking, as universidades dos países da Europa ainda tiveram melhores colocações.

Das 52 instituições brasileiras, 44 mantiveram a mesma classificação obtida no ranking anterior e seis são estreantes na lista. São elas: UFS, UFJF, UFMA, UFPB, UFU e UFPI.

Além disso, a maioria das universidades brasileiras são federais (35), em seguida vêm as estaduais (11) e apenas 6 instituições da lista são particulares.

Você Pode Gostar Também:

Liderança

A liderança do ranking ficou com os Estados Unidos, com 181 instituições. Assim, em seguida vêm Japão (116), Reino Unido (101), China (91) e Índia (63). Contudo, o primeiro lugar ficou com o Reino Unido, a Universidade de Oxford foi a melhor avaliada. Em segundo e terceiro lugar ficaram Standford (EUA) e Harvard (EUA), respectivamente.

A revista britânica analisou 1.527 universidades de 93 países para a composição do ranking. Além disso, entre os critérios de avaliação figuram ensino, pesquisa, citações, visão internacional e extensão.

O ranking internacional da THE é um dos principais na avaliação de universidades em todo o mundo.

E aí? Gostou do texto? Então deixe seu comentário!

Clique aqui para ver mais sobre a área de educação.