Brasileiro usa auxílio emergencial para quitar dívidas

De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), houve aumento recorde no endividamento de famílias brasileiras em agosto. Mesmo assim, levantamento feito pela Recovery, empresa de recuperação de crédito e cobrança, concluiu que, no mesmo período, o brasileiro tem tentado quitar suas dívidas à vista.

No primeiro semestre de 2020, o número de quitação de dívidas à vista teve crescimento de 13% quando comparado ao mesmo período de 2019. De acordo com o levantamento, esse crescimento aconteceu por causa do auxílio emergencial.

Com o apoio financeiro dado pelo governo, milhões de brasileiros puderam utilizar o dinheiro para quitar dívidas e voltar a ter acesso ao crédito. Segundo o estudo, 64,05% dos brasileiros com nome sujo resolveram as dívidas negociando quitar em uma única parcela. Em 2019, foram 56,5%. Para chegar à conclusão, a pesquisa usou como base os dados de aproximadamente 3 milhões de acordos fechados pela empresas no primeiro semestre de 2020.

A empresa também concluiu que, apesar da maioria dos clientes serem homens, foram as mulheres a maioria que buscaram renegociar suas dívidas. No total, 52,2% dos clientes que procuraram quitar suas dívidas e limpar o nome eram mulheres. De acordo com a pesquisa, em alguns casos eram mulheres chefes de família, que tiveram acesso à cota dupla do auxílio, ou seja, de R$ 1,2 mil por parcela.