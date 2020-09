Brie Larson fez teste para outros filmes do MCU antes de Capitã Marvel

Antes de entrar para o MCU no papel de Capitã Marvel, Brie Larson revelou que chegou a realizar testes para outros projetos para o estúdio, incluindo Thor e Homem de Ferro 2. No seu canal do YouTube, a atriz fez uma longa lista com outros projetos que tentou participar, mas acabou sendo recusada. Você pode conferir o vídeo abaixo.

Hoje, com um Oscar de Melhor Atriz, Larson afirma que demorou para atingir o atual reconhecimento. Durante este processo, ela revelou que foi recusada para papéis em Star Wars: O Despertar da Força, Avatar, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, O Livro de Eli, A Escolha Perfeita e Caminhos da Floresta, além da série The Big Bang Theory.

Um momento curioso do vídeo é quando ela lembra do teste para Transformers: A Vingança dos Derrotados. Segundo a atriz, durante a seleção, ela deveria se vestir e agir “de maneira sexy”. Rindo, Larson disse ter ficado sem reação para esse pedido.

A atriz também lembrou de como recebeu a proposta para atuar em Capitã Marvel. Ela estava gravando Kong: A Ilha da Caveira, quando os produtores da Marvel informaram que queriam ela para a protagonista. Larson disse ter recusado inicialmente, por saber que era algo grande demais. Porém, mais tarde ela recebeu a proposta novamente e acabou ficando com o papel.

Outro momento interessante é quando a atriz revela não ter passado no teste para Loja de Unicórnios. Porém, como a produção levou tempo para ser feita, cinco anos após ter sido recusada, a Netflix entrou em contato e a convidou para estrelar e dirigir o longa.

No final do vídeo, a atriz ainda aproveitou para dar algumas dicas sobre como fazer um bom teste, para quem está querendo se tornar ator ou atriz. Larson aproveitou para lembrar que nem sempre as coisas saem como esperado, e que é importante manter a calma, mesmo após cometer erros.