Bruna Lombardi analisa a pandemia e faz duras críticas à elite brasileira

Bruna Lombardi concedeu uma entrevista à revista IstoÉ e comentou sobre o atual cenário brasileiro, principalmente com a pandemia da Covid-19. Ela afirmou que a elite brasileira possui um caráter criminoso.

A atriz ainda ressaltou o grande número de pessoas que voluntariamente estão trabalhando para ajudar os outros durante esse período de pandemia e criticou a atuação de uma parcela mais privilegiada da população brasileira.

“Paralelamente aos voluntários que gastam o seu tempo, e até o seu dinheiro para servir, existem pessoas privilegiadas que neste momento de dificuldades usam de seus cargos públicos para roubar a merenda das crianças, e até mesmo recursos do auxílio emergencial”, comentou ela

A famosa ainda revelou seu pensamento afirmando que “fazem isso com a certeza de que não serão punidos. O que você acha que precisa mudar? É uma elite criminosa. E o mais triste disso tudo é a impunidade, porque esse não é o exemplo que eu queria que o Brasil desse para os seus filhos. Agindo assim, é como se falássemos: sejam criminosos, porque criminosos se dão bem”.

A atriz também disse que enxerga todo o cenário com muitos problemas que deverão ser enfrentados. Mesmo com tantos desafios e fatos negativos ocorrendo, ela garante não perder o otimismo e relata que figuras como o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acabam sendo “inevitáveis” no percurso de nossa história.

“A nossa sociedade precisa tomar conta das suas mazelas enraizadas na sociedade há tempos, como o machismo e o racismo. Temos que ter um olhar maior no horizonte. Para onde estamos indo?”, perguntou a atriz.

“Qualquer sujeito dura uma fração de segundo no poder, se olharmos para o fluir do tempo. Às vezes nos distraímos olhando o presente e isso não é ruim. Só que a gente se perde e esquecemos de pensar no que estamos plantando para o futuro. Depende de cada um de nós”, declarou Bruna Lombardi, que finalizou afirmando ser necessário a criação de uma “escala de valores” e que é imprescindível preservar e respeitar à Constituição.