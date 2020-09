Bruno Gagliasso desabafa após fala de Bolsonaro sobre vacina da covid-19

Bruno Gagliasso reagiu surpreso com uma fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a vacina da covid-19. Com o mundo na expectativa para que uma proteção contra o novo coronavírus seja confirmada, o “capitão” surpreendeu por um comentário sobre o assunto.

Tudo começou quando uma eleitora, na porta do Palácio da Alvorada, fez um pedido: “Bolsonaro, não deixa fazer esse negócio de vacina, não. Isso é perigoso”. O presidente, então, respondeu: “A vacina? Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”. “É isso aí, presidente! Isso aí!”, elogiou um eleitor.

O vídeo ganhou as redes sociais nas últimas horas. Bruno Gagliasso foi um dos milhares que compartilhou o momento, já visto por mais de 660 mil pessoas em um único post. “Inacreditável. Agora ele é anti vacina?”, questionou o galã.

O ator não foi o único que ficou surpreendido com o comentário do Chefe do Executivo. Apresentadora do CNN Tonight, Gabriela Prioli se mostrou indignada com a postura de Bolsonaro sobre a esperada vacina.

“Pera, deixa eu entender, a galera do ‘não tem prova que funciona, mas também não tem prova que não funciona’ tá aflita de colocar no mercado uma vacina em menos de 14 anos, é isso?”, questionou. “Gente, eu tento sempre manter o tom, mas tem horas que o pessoal pede pra ser tratado como piada”, detonou.

Confira:

INACREDITÁVEL Agora ele é antivacina? pic.twitter.com/DCJVtYXgiO — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) September 1, 2020

Pera, deixa eu entender, a galera do “não tem prova que funciona, mas também não tem prova que não funciona” tá aflita de colocar no mercado uma vacina em menos de 14 anos, é isso? Gente, eu tento sempre manter o tom, mas tem horas que o pessoal pede pra ser tratado como piada. https://t.co/Y7ArWLIrvX — Gabriela Prioli (@GabrielaPrioli) September 1, 2020