Bruno Soares vence o US Open ao lado de Pavic e conquista seu 6º título de Grand Slam

O Brasil volta a ter um campeão do US Open. Nesta quinta-feira, Bruno Soares, ao lado do croata Mate Pavic, venceu a dupla Wesley Koolhof/Nikola Mektić, cabeça de chave número 8, na final de duplas masculinas do Grand Slam norte-americano.

Soares e Pavic fecharam o jogo por 2 sets a 0, parciais de 7-5, 6-3, no Arthur Ashe Stadium, para conquistar a taça.

Esse é o sexto título de duplas em Grand Slams do mineiro de 38 anos: três nas masculina e três nas mistas.

Ele ganhou o Australian Open nas duas categorias em 2016, e o US Open nas mistas em 2012 e 2014 e nas masculinas em 2016 também.

Em sua carreira vitoriosa, o brasileiro agora acumula 33 títulos no circuito de duplas da ATP.