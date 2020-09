Bug: carros de outras marcas usam carregadores da Tesla de graça

As estações de recarga Supercharger, da Tesla, aparentemente estão com uma falha de software nas unidades da Europa. Donos de automóveis de outras montadoras estão conseguindo recarregar seus veículos elétricos nesses locais sem pagar nada.

O possível bug foi encontrado em algumas das estações Supercharger V3, que usam o padrão CCS de conector. No momento em que o plugue é conectado ao veículo, ele faz um pareamento com o login do motorista e a sua conta da Tesla, o que também permite a realização do pagamento. Toda essa etapa parece não funcionar com veículos de outras empresas, o que permite a recarga gratuita.

Já há vídeos no YouTube de motoristas e locadoras de veículos usando as estações para carregar modelos como Volkswagen ID3 e Porsche Taycan. Aparentemente, isso só acontece com as Superchargers V3 recentemente instaladas.

O que aconteceu?

Segundo o site Electrek, é possível que essa seja uma falha de software que logo deve ser corrigida pela Tesla. Esse também pode ser algum tipo de teste para liberar o uso das estações a carros de outras montadoras, mas essa hipótese é tida como bem menos provável. Até o momento, a montadora não se pronunciou a respeito.