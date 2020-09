Burger King abre mais de 600 vagas de emprego no Brasil

Grande oportunidade divulgada. No Brasil, o Burger King faz saber aos interessados a abertura de 693 novas vagas de emprego no Brasil. As chances oferecidas são para diversos estados brasileiros.

A empresa começou em 1953 com o nome Insta-Burger King, uma cadeia de restaurantes com sede em Jacksonville. Depois que o Insta-Burger King entrou em dificuldades financeiras em 1954, seus dois franqueados localizados em Miami, David Edgerton e James McLamore, compram a empresa e mudam seu nome para Burger King.

O Burger King abriu suas primeiras lojas no Brasil em 2004, localizadas nas cidades de São Paulo e Brasília. A partir daí, com o passar do anos, ocorreu um grande crescimento de restaurantes franqueados com o Burger King. A partir de 2012, Iuri Miranda presidente do Burger King do Brasil anunciou que até 2016 seriam mais de 900 lojas abertas em todo o Brasil. Segundo informa o site do Burger King do Brasil, até o dia 18 de junho de 2015 existiam 423 lojas atendendo a população brasileira, dentre desses, 12 são restaurantes com sistema drive-thru.

Sobre as vagas

Segundo o comunicado de abertura de vagas, as chances oferecidas são destinadas ao time corporativo e para os restaurantes das marcas Burger King e Popeyes. Os salários são compatíveis com o mercado. Além disso, a empresa vai oferecer plano de saúde, seguro de vida, transporte, alimentação e trilha de carreira.

Segundo o edital, para os cargos em restaurante, o pré-requisito é que o candidato saiba ler e escrever.

Você Pode Gostar Também:

Distribuição das vagas por Estado:

Alagoas: 04 vagas;

Bahia: 12 vagas;

Ceará: 05 vagas;

Distrito Federal: 10 vagas;

Espírito Santo: 11 vagas;

Goiás: 21 vagas;

Maranhão: 05 vagas;

Minas Gerais: 46 vagas;

Mato Grosso: 05 vagas;

Mato Grosso do Sul: 04 vagas;

Pará: 07 vagas;

Paraíba: 05 vagas;

Pernambuco: 15 vagas;

Piauí: 02 vagas;

Paraná: 40 vagas;

Rio de Janeiro: 95 vagas;

Rio Grande do Norte: 03 vagas;

Rio Grande do Sul: 38 vagas;

Santa Catarina: 03 vagas;

Sergipe: 06 vagas;

São Paulo: 346 vagas.

As chances são oferecidas para pessoas com deficiência (PcD) pelo Brasil. De acordo com a VP de Gente & Gestão da BK Brasil, o grupo tem a diversidade e a inclusão no DNA da organização: “Ficamos muito felizes em anunciar a abertura de mais de 600 vagas exclusivas para pessoas com deficiência para se juntarem ao nosso time”.

Inscrição

Os interessados devem cadastrar o currículo pelo WhatsApp, por meio do número (11) 94317 6360. Vale lembrar que as chances podem ser preenchidas a qualquer momento e não têm um período específico.

Veja também: Luandre RH abre mais de 2.400 vagas de emprego no país