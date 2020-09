Após realizar o primeiro show virtual de A Fazenda 12, Kevinho desabafou sobre sua briga com Biel. “Se ele persistir no erro, já é burrice”, opinou o funkeiro neste sábado (12). O desentendimento entre os artistas ocorreu em 2017, após o dono do hit Agora é Tudo Meu assumir um relacionamento com Flávia Pavanelli, ex do peão.

“Muita gente tá falando dessa treta de três anos atrás [entre] eu e o Biel. Galera, só para deixar bem claro, quem veio querer me tirar na época foi ele, eu não tinha nada contra ele, até hoje ele não chegou em mim e pediu desculpas. Espero mesmo que ele tenha mudado, até porque errar é humano”, disse Kevinho no Twitter.

“Porém, se ele persistir no erro, já é burrice. É isso que acho! Outra coisa, parem de querer comparar um artista com o outro, a música tem espaço para todos e quem discorda, só lamento”, concluiu ele.

Em 2017, quando Kevinho assumiu o namoro com a atriz de As Aventuras de Poliana (2018), Biel aflinetou o ex-casal: “Alguém pode me dizer porque isso é tão engraçado?”. O integrante do reality rural também costumava soltar indiretas dando a entender que o rival queria ser sua nova versão.

“Você não se cansa de fazer merda pra se afundar sozinho? Vou te mostrar como se trata uma mulher e como se faz um hit”, respondeu Kevinho, aproveitando a deixa para chamar Biel de defunto pelo sumiço dele após as polêmicas envolvendo a acusação de assédio de uma jornalista.

Confira os tuítes com o desabafo de Kevinho:

Mta gente tá falando dessa treta de 3 anos atrás eu e o Biel, galera só pra deixar bem claro, quem veio querer me tirar na época foi ele, eu n tinha nd contra ele, até hj ele n chegou em mim e pediu desculpas, mais eu espero mesmo que ele tenha mudado, até pq errar é humano.

— Kevinho (@kevinho) September 12, 2020

Porém se ele persistir no erro já é burrice. Eh isso q acho! fim

— Kevinho (@kevinho) September 12, 2020

Outra coisa para de querer comparar um artista c outro, a música tem espaço p todos e quem discorda só lamento

— Kevinho (@kevinho) September 12, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução