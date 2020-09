Caça Gripen F-39E, da FAB, faz seu primeiro voo no Brasil

O caça Gripen F-39E realizou nesta quinta-feira (24) seu primeiro voo dentro do Brasil. O modelo sueco, primeiro recebido pela Força Aérea Brasileira (FAB) entre os 36 comprados em 2013, fez o percurso aéreo decolando no Aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder, em Navegantes (SC), com destino ao Centro de Ensaios em Voo do Gripen, em Gavião Peixoto (SP).

Caça Gripen F-39E. (Fonte: Diorgenes Pandini / NSC via G1 / Reprodução)Fonte: Diorgenes Pandini / NSC

O avião estava em preparação para seu primeiro voo no Brasil desde terça-feira (22) e passou por uma série de inspeções técnicas, com fatores como o acionamento de motor e taxiamento em solo avaliados. O teste aéreo deve durar 50 minutos e avaliará o desempenho do Gripen antes de chegar na planta da Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo.

“Realizamos alguns testes para ter certeza de que o avião está pronto para voo. Depois de chegar em Gavião Peixoto, vamos programar os testes que serão feitos no Brasil e continuar voando,” comenta o piloto de testes chefe da Saab, Marcus Wandt, em vídeo divulgado.

Gripen F-39E no hangar em Santa Carina. (Fonte: Saab / Divulgação)Fonte: Saab / Divulgação

O Gripen F-39E foi fabricado na Suécia e transportado para o Brasil de navio, chegando no porto de Navegantes no último domingo (20). O caça somente foi deslocado, via reboque pelas ruas da cidade, na madrugada de terça-feira (22), destinado ao aeroporto onde decolou hoje. Ele faz parte do conjunto dos 36 F-39E comprados em 2013, com contrato de U$ 4,5 bilhões e prazo de entrega para 2021.

Embora tenham sido comprados para auxiliar a defesa dos bens brasileiros, os caças Gripen não possuem experiência bélica e ainda estão em fase experimental, sendo considerados protótipos. O modelo será oficialmente apresentado em outubro, durante uma cerimônia em Brasília.