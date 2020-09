Cada Um no seu Quadrado ganha nova temporada no Globoplay

Paulo Vieira e Fernando Caruso tem motivos de sobra para comemorar! O Cada Um no seu Quadrado, programa desenvolvido pela dupla para o Globoplay neste período da pandemia, foi renovado e deve ganhar uma segunda temporada.

De acordo com Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o humorístico também pode migrar para a TV paga ou vir a ser exibido na TV aberta.

O formato da atração compreende uma conversa por aplicativo e foi moldado para responder as circunstâncias da pandemia de Covid-19, que impede a interação com grandes equipes. Vieira e Caruso, ambos do elenco do Zorra, recebem diversos convidados, geralmente atores e humoristas como Bruno Mazzeo ou Fernanda Torres.

Durante o papo, os apresentadores propõem alguma espécie de brincadeira, ou gincana. O tom leve do programa foi o que motivou o interesse dos diretores de levá-lo à TV. Não se sabe quantos episódios vão contar a nova temporada; a primeira, que se encerrou no último dia 21 de agosto, teve oito edições.

Estima-se que o programa siga os passos de Diário de um Confinado, exibido no Globoplay, na TV aberta e no Multishow. A série, outra produção feito sob os critérios da pandemia, também foi renovada para mais uma leva de episódios.