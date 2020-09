Caetano Veloso cai na gargalhada com Marcelo Adnet imitando Mario Frias

Esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne compartilhou um vídeo do cantor caindo na gargalhada por causa da sátira feita por Marcelo Adnet contra o secretário especial de Cultura, Mario Frias, em uma esquete para o Sinta-se Em Casa, no Globoplay.

Na publicação, a produtora cultural mostrou Caetano rindo, e quando questionado sobre o motivo da risada, veio a resposta com lágrimas nos olhos: “Eu estava rindo, chorando de rir do Adnet fazendo o Frias, esse negócio do museu. Muito bom, cara“.

O veterano de 78 anos aproveitou o momento e mandou os parabéns para o contratado da Globo, que completou 39 anos de vida no último sábado (5). “Parabéns, cara. Felicidades. Obrigado, você é incrível“, enalteceu o artista.

Veloso, no entanto, não foi o único que reagiu contra o mimimi do Governo Bolsonaro diante do vídeo. Antonio Tabet, Danilo Gentili, Fabio Rabin, Maurício Meirelles e Rafael Neves criticaram a postura e o tom de censura da Secom, a secretaria de comunicação do governo.

A esquete que causou toda a polêmica é uma sátira do Arquivo Confidencial, do Domingão do Faustão, em que o convidado é o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Além de Frias, também aparecem no vídeo imitações de Frederick Wassef e de Fabrício Queiroz.

