Caio Castro aparece apertando gato de Grazi Massafera e web se revolta

Caio Castro preocupou alguns fãs ao compartilhar um registro em que surge apertando a cabeça do gato Sol, da sua namorada Grazi Massafera. Na legenda, ele desejou boa noite e deixou claro que o carinho era um dos preferidos do pet. Isso, porém, não convenceu alguns dos seguidores, que reprovaram até as respostas divertidas ao post.

“Ele está esbugalhando o gato e você acha graça?“, indagou uma moça, que, em seguida, foi rebatida por outra internauta: “Ela sabe que ele ama esse carinho, ela e ele são apaixonados por gatos e tem um filho gato, que é o Brownie, o mais maluco de todos! Relaxa mulher! Tá tudo certo! É puro amor!“.

Entretanto, houve quem compreendesse que os bichanos podem, de fato, gostar do carinho inusitado. “O daqui também ama“, confidenciou uma. “Que lindo, parece um filhote de onça“, observou outra. “Minha vó que ama gatos vai amar quando mostrar foto a ela“, adiantou uma terceira.

Recentemente, mesmo estando em casa e de pijama, o ator fez um clique bem legal para seus seguidores. Usando uma GoPro, câmera que o galã sempre usa nos seus registros de viagem, Castro fez uma foto na frente do espelho, diretamente do seu closet.

Nos comentários, muito seguidores nem ligaram para o bonitão, e sim para os detalhes do ambiente. O número de itens presentes chamou a atenção. “Closet de aquariano“, brincou uma. “Quanta camisa branca. Adorei seu closet“, afirmou outra. “Ah, se eu tivesse um desse em casa!“, sonhou mais uma.

Confira: