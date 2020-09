Caio Castro se lança como piloto profissional e revela reação da família

Apaixonado por carros, Caio Castro decidiu se lançar de vez como um piloto profissional. O ator entrou para a equipe da Porsche e vai disputar em 2021 a sua primeira edição da Porsche Cup, campeonato de turismo da modalidade.

Segundo o famoso, a ideia dele ainda é treinar, conhecer todas as técnicas e se preparar com a sua nova equipe para, de fato, no próximo ano correr a 300 km. Ele é um amante da velocidade desde o ano 2000 e corre de kart desde 2008.

“Bate nervosismo, sempre bateu. É um pouco isso que me move, a expectativa antes de entrar na pista, acertar o carro, isso me gera ansiedade, nervosismo, cobrança. E estamos com frio na barriga porque são 300 km por hora. Mas tenho a certeza de que acontecerá da forma que queremos”, destacou o galã em entrevista coletiva virtual, segundo a Folha.

Mas se você pensa que o namorado de Grazi Massafera vai deixar a televisão está enganado. Atualmente no ar na reprise de Fina Estampa, da Globo, Caio Castro garantiu: “Uma coisa não inviabiliza a outra. Não é novidade para mim, mas será para o grande público”.

“Entro em uma categoria muito assistida. Isso vai se tornar público. Comecei a correr em 2008 e novela comecei em 2007. Crescimento em ambos foi igual e desde lá uma coisa não inviabilizou a outra. Sigo da mesma maneira. Mas hoje escolhi estar aqui e meu foco para 2021 é o campeonato”, disse.

O artista também falou sobre a reação da sua família chamou a atenção. “As mulheres da minha família ficaram assustadas em especial minha mãe. Preocupação é grande, mas a intenção é me ver feliz. E eu estou feliz com essa atmosfera. Preocupação existe até de mim comigo mesmo, mas a rapaziada em casa ficou empolgada”, divertiu-se.

Segundo Caio, Ayrton Senna (1960-1994) é uma das suas principais referências, mesmo não se lembrar como era acompanhar de perto o piloto. Há também como inspiração Rubens Barrichello, que inclusive é o tutor do artista.

“Como fico feliz de tê-lo como referência, como amigo e tutor. Toda vez que vou experimentar categoria diferente eu falo com Rubinho. Ter essa supervisão do cara que vive disso é um privilégio. Ele troca muito comigo, me dá muitas dicas. Fico besta de pensar”, revelou.