CAIXA abre 770 agências NESTE sábado para saques do auxílio de R$600 e FGTS

Neste sábado, 19 de setembro, a Caixa Econômica Federal (CEF) abrirá nada menos que 770 agências para atender aos beneficiários do auxílio emergencial e trabalhadores que terão direito ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o banco, os benefícios contemplam 9 milhões de pessoas e somam R$ 5,8 bilhões.

O auxílio emergencial poderá ser sacado por 3,9 milhões beneficiários nascidos em janeiro. O saque do FGTS poderá ser feito pelos 5,1 milhões de trabalhadores nascidos em maio.

De acordo com o banco, não é necessário comparecer à agência antes do horário de abertura.

LISTA DE AGÊNCIAS ABERTAS SÁBADO 19 de setembro – com HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Auxílio emergencial

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, já foram liberados nada menos que R$ 197 bilhões em auxílio emergencial para 67,2 milhões de beneficiários. De acordo com ele, aproximadamente 45% dos cidadãos beneficiados vivem nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Ainda segundo Guimarães, as primeiras cinco parcelas do auxílio emergencial, no valor de R$ 600, foram pagas a 45 milhões de pessoas. O auxílio residual já começou a ser pago em até quatro parcelas mensais.

Calendário de saques

19/9 : Saque do auxílio para nascidos no mês de janeiro

: Saque do auxílio para nascidos no mês de janeiro 22/9 : Saque do auxílio para nascidos no mês de fevereiro

: Saque do auxílio para nascidos no mês de fevereiro 29/9 : Saque do auxílio para nascidos no mês de março

: Saque do auxílio para nascidos no mês de março 1/10 : Saque do auxílio para nascidos no mês de abril

: Saque do auxílio para nascidos no mês de abril 3/10 : Saque do auxílio para nascidos no mês de maio

: Saque do auxílio para nascidos no mês de maio 6/10 : Saque do auxílio para nascidos no mês de junho

: Saque do auxílio para nascidos no mês de junho 8/10 : Saque do auxílio para nascidos no mês de julho

: Saque do auxílio para nascidos no mês de julho 13/10 : Saque do auxílio para nascidos no mês de agosto

: Saque do auxílio para nascidos no mês de agosto 15/10 : Saque do auxílio para nascidos no mês de setembro

: Saque do auxílio para nascidos no mês de setembro 20/10 : Saque do auxílio para nascidos no mês de outubro

: Saque do auxílio para nascidos no mês de outubro 22/10 : Saque do auxílio para nascidos no mês de novembro

: Saque do auxílio para nascidos no mês de novembro 27/10: Saque do auxílio para nascidos no mês de dezembro

FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai chegar ao quinto lote de saques e transferências em poucos dias. O benefício será liberado para os aniversariantes do mês de maio neste sábado, 19 de setembro. Os nascidos de janeiro a abril já podem sacar.

,Veja o calendário completo de saques:

19 de setembro : Saque do FGTS para aniversariantes em maio

: Saque do FGTS para aniversariantes em maio 03 de outubro : Saque do FGTS para aniversariantes em junho

: Saque do FGTS para aniversariantes em junho 17 de outubro : Saque do FGTS para aniversariantes em agosto

: Saque do FGTS para aniversariantes em agosto 31 de outubro : Saque do FGTS para aniversariantes em setembro e outubro

: Saque do FGTS para aniversariantes em setembro e outubro 14 de novembro: Saque do FGTS para aniversariantes em novembro e dezembro

