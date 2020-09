Caixa estende pausa no pagamento da prestação de dívidas para 6 meses

A Caixa Econômica Federal (CEF) estendeu o prazo de suspensão do pagamento da prestação de dívidas de 90 dias para 180 dias, o que equivale 6 meses. A decisão foi tomada por conta da pandemia do novo coronavírus.

A decisão tomada vale para:

créditos dados para pessoas físicas;

créditos para pessoas jurídicas, como contratos de renegociação, microcrédito e Crédito Auto.

É importante salientar que a prorrogação não é feita automaticamente. Por esse motivo, a solicitação deverá ser feita por clientes pessoa física ou jurídica que estejam em dia com a dívida ou no máximo com 50 dias de atraso.

Solicitação de prorrogação

Entenda a prorrogação:

O cliente que já pediu a prorrogação da pausa para 90 dias poderá fazer um novo pedido para mais 90 dias

Quem nunca solicitou a prorrogação da pausa poderá realizar um novo pedido para que ela dure até 180 dias

De acordo com informações da Caixa, os valores das prestações adiadas vão ser alterados e os juros incidentes durante o período de pausa serão distribuídos nas demais parcelas do empréstimo.

Em comunicado, a Caixa diz que “no caso de empréstimos com atraso, o período pausado considera as parcelas atrasadas e os encargos por atraso também são incorporados ao saldo devedor”, explicou a Caixa em comunicado.

Dessa forma, o cliente que optar por esse método vai pagar prestações maiores no futuro. O prazo final para pagamento do contrato também é prorrogado automaticamente.

Não poderá solicitar a prorrogação da pausa o cliente que já atingiu o limite máximo de parcelas pausadas.

Quem obteve carência no momento da contratação do crédito, o período de pausa é limitado no máximo a seis parcelas.

Como pedir a pausa?

O cliente, caso queira solicitar a pausa para até três parcelas, o pedido pode ser feito por meio do Internet Banking Caixa ou App Caixa.

Para prorrogar por até seis parcelas, será necessário utilizar o telefone 0800 726 8068 (opção 2) ou 0800 726 0104 (opção 4), caso a ligação aconteça via aplicativo do WhatsApp.

Quem tiver contratos Construcard e Crédito Auto deverá pedir a pausa apenas pelo Whatsapp

Quem for cliente da Agência Digital poderá ligar para 3004 8104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 208 8104 (demais regiões).

