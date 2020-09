CAIXA faz o PAGAMENTO do FGTS de até R$1.045 em 10 lotes; veja quem pode

Até agora, o pagamento de 10 lotes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na modalidade emergencial, já foram liberados. Os depósitos já foram feitos aos nascidos de janeiro a outubro. As próximas liberações acontecerão para os nascidos novembro e dezembro.

Os valores estão sendo pagos diretamente nas poupanças digitais abertas pela Caixa. Na conta, o trabalhador poderá realizar diversas movimentações, como pagar boletos e realizar compras online, por exemplo.

Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril já pode efetuar o saque em espécie. No dia 19 de setembro, os saques em dinheiro serão liberados aos nascidos em maio.

Os beneficiários terão o valor disponível em conta poupança social da Caixa. Ele poderá ser usado em pagamento de boletos ou compras pelo cartão de débito virtual e QR Code.

Quem não quiser receber o saque emergencial deve avisar com dez dias de antecedência.

O saque emergencial do FGTS foi criado para para ajudar os trabalhadores durante pandemia do novo coronavírus e tem o limite de R$ 1.045, que pode ser de conta ativa ou inativa.

Confira o calendário que o valor estará disponível em conta digital e o calendário de saque e transferência abaixo.

Calendário de pagamento

Você Pode Gostar Também:

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em novembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência

25 de julho: nascidos em janeiro

8 de agosto: nascidos em fevereiro

22 de agosto: nascidos em março

3 de outubro: nascidos em junho

5 de setembro: nascidos em abril

19 de setembro: nascidos em maio

17 de outubro: nascidos em julho

17 de outubro: nascidos em agosto

31 de outubro: nascidos em setembro

31 de outubro: nascidos em outubro

14 de novembro: nascidos em novembro

14 de novembro: nascidos em dezembro

Saque emergencial do FGTS de R$1.045

A Caixa liberou o calendário de pagamentos de R$1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os depósitos começaram no dia 29 de junho e seguirão válidos até 21 de setembro, conforme nascimento dos trabalhadores. No entanto, quem receber terá que esperar semanas ou até meses para sacar o dinheiro.

O Governo anunciou em abril que liberaria um saque emergencial do FGTS para apoiar os trabalhadores durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Têm direito ao dinheiro trabalhadores que possuem contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) no FGTS. A data em que o valor cai na poupança digital depende do mês de aniversário do trabalhador.

Veja também: Governo vai pagar 2 salários para ESTES trabalhadores do FGTS e PIS/PASEP