CAIXA paga HOJE duas parcelas retroativas do auxílio de R$600; veja quem recebe

Nesta sexta-feira, 04 de setembro, o Governo Federal libera duas parcelas do auxílio emergencial, pago no valor de R$600. As liberações acontecem na primeira e segunda parcela do benefício.

O auxílio emergencial foi liberado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50); ou renda total de até três salários mínimos (R$ 3.135).

Primeira parcela

O mais novo grupo de aprovados continua recebendo a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nesta sexta-feira (04). Esse grupo abrange quem se cadastrou pelos Correios entre os dias 8 de junho de 2 de julho.

Também são desse grupo os beneficiários que fizeram contestação do resultado e beneficiários que já haviam começado a receber o auxílio, mas tiveram suas contas bloqueadas e, agora, desbloqueadas. Os beneficiários que fizeram cadastro pelos Correios e contestação recebem a primeira parcela. Quem teve a conta bloqueada agora recebe a quinta.

Nesta sexta-feira (04), o pagamento acontece para beneficiários nascidos em março. O grupo pode fazer saque a partir de 29 de setembro.

Pagamento do auxílio – primeira parcela

28 de agosto: nascidos em janeiro

2 de setembro: nascidos em fevereiro

4 de setembro: nascidos em março

9 de setembro: nascidos em abril

11 de setembro: nascidos em maio

16 de setembro: nascidos em junho

18 de setembro: nascidos em julho

23 de setembro: nascidos em agosto

25 de setembro: nascidos em setembro

28 de setembro: nascidos em outubro

28 de setembro: nascidos em novembro

30 de setembro: nascidos em dezembro

Saque a transferência do auxílio – primeira parcela

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

29 de setembro: nascidos em março

1 de outubro: nascidos em abril

3 de outubro: nascidos em maio

6 de outubro: nascidos em junho

8 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro

Segunda parcela

Um novo grupo de beneficiários nascidos em março recebe a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 hoje. Nesta sexta-feira (04), o pagamento da 2ª parcela acontece para os beneficiários dos lotes 5 e 6.

Entre os beneficiários dos dois lotes estão os que fizeram cadastro entre 17 de junho e 2 de julho e os que contestaram o resultado negativo entre 24 de abril e 19 de julho.

A partir do dia 29 de setembro, esse grupo de nascidos em março poderá fazer o saque em espécie da parcela. Até lá, o dinheiro do auxílio pode ser movimentado apenas pelo app Caixa Tem.

Pagamento da segunda parcela

Saque e transferência da 2ª parcela

