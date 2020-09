Calcinha de Eliza vira arma de Jonatas para arrasar com Arthur · .

Jonatas (Felipe Simas) não perderá a oportunidade de esfregar na cara de Arthur (Fabio Assunção) que teve uma noite quente com a protagonista de Totalmente Demais. O ex-ambulante transformará uma lingerie sexy usada por Eliza (Marina Ruy Barbosa) em arma para provocar o dono da Excalibur. O agente ficará arrasado ao saber que a ruiva reatou com o “carrapato” na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 21, a jovem modelo surpreenderá Jonatas com um striptease em que usará uma peça íntima bastante sensual. Os dois terão uma noite de amor e retomarão o relacionamento.

Depois das cenas de pegação, o público verá Arthur pensando na ex-namorada. Carente, ele decidirá ligar para a mocinha. Porém, será o funcionário da Bastille quem acabará atendendo o telefonema.

“Eliza, desculpa, mas é que eu não resisti. Eu abri um livro, acabei vendo uma foto sua e achei que fosse um sinal”, explicará o bonitão, achando que a ruiva está do outro lado da linha. “Sinal que tá atrapalhando”, rebaterá o filho de Rosângela (Malu Galli). “Ah não, carrapato”, resmungará o loiro.

“Ex-carrapato, mas sou eu mesmo. É que a minha ruivinha tá no banheiro. Você quer deixar recado?”, questionará o rapaz. O agente se recusará a deixar uma mensagem por meio do rival. “A gente tá junto, sabia? Aliás, eu adorei a lingerie que ela ganhou do comercial que fez pela sua agência. Nossa, ela ficou linda”, provocará Jonatas.

“Você tá sendo cruel por algum motivo especial?”, se indignará o pai de Jojô (Giovanna Rispoli). “Um não, vários. Perdeu, playboy”, disparará o mocinho, antes de desligar o celular.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

