Calendário atualizado da 2ª a 9ª parcela do auxílio emergencial até dezembro

O calendário das parcelas do auxílio emergencial até dezembro foi liberado. Até o momento, os cadastrados por meio do aplicativo, site e CadÚnico tem cinco parcelas liberadas, com o calendário já definido, enquanto os inscritos do Bolsa Família contam com todas as parcelas liberadas até o dia 23 de dezembro.

Para os demais grupos, os que estão fora do Bolsa Família, o calendário está previsto para sair no dia 28 de setembro, próxima segunda-feira. A confirmação veio por meio do ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni.

Veja quantas parcelas o beneficiário do auxílio emergencial irá receber, de acordo com o mês em que o cidadão teve o auxílio emergencial aprovado:

Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto : vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro : vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro : vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

Pagamentos

A Caixa Econômica Federal (CEF) realiza nesta sexta-feira, 25 de setembro, o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial a 5,6 milhões de beneficiários.

Do total de cidadãos com o direito ao auxílio, estão:

1,6 milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS é terminado em 7.

que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS é terminado em 7. 4 milhões de trabalhadores que estão no Cadastro Único, inscritos por meio de aplicativo, site ou pelos Correios, aniversariantes em setembro.

Calendário

Ciclo 2

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a quarta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a terceira parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a segunda parcela

Depósito do dinheiro

28 de agosto – nascidos em janeiro

2 de setembro – nascidos em fevereiro

4 de setembro – nascidos em março

9 de setembro – nascidos em abril

11 de setembro – nascidos em maio

16 de setembro – nascidos em junho

18 de setembro – nascidos em julho

23 de setembro – nascidos em agosto

25 de setembro – nascidos em setembro

28 de setembro – nascidos em outubro e novembro

30 de setembro – nascidos em dezembro

Liberação de saque e transferência

19 de setembro – nascidos em janeiro

22 de setembro – nascidos em fevereiro

29 de setembro – nascidos em março

1º de outubro – nascidos em abril

3 de outubro – nascidos em maio

6 de outubro – nascidos em junho

8 de outubro – nascidos em julho

13 de outubro – nascidos em agosto

15 de outubro – nascidos em setembro

20 de outubro – nascidos em outubro

22 de outubro – nascidos em novembro

27 de outubro – nascidos em dezembro

Ciclo 3

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a quarta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a terceira parcela

Depósito do dinheiro

9 de outubro – nascidos em janeiro e fevereiro

16 de outubro – nascidos em março e abril

23 de outubro – nascidos em maio e junho

30 de outubro – nascidos em julho e agosto

6 de novembro – nascidos em setembro e outubro

13 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Liberação de saque e retirada

29 de outubro – nascidos em janeiro e fevereiro

3 de novembro – nascidos em março e abril

10 de novembro – nascidos em maio e junho

12 de novembro – nascidos em julho e agosto

17 de novembro – nascidos em setembro e outubro

19 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Ciclo 4

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a quarta e a quinta parcelas

Depósito do dinheiro

16 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro

18 de novembro – nascidos em março e abril

20 de novembro – nascidos em maio e junho

23 de novembro – nascidos em julho e agosto

27 de novembro – nascidos em setembro e outubro

30 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Liberação de saque e retirada

26 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro

1º de dezembro – nascidos em março e abril

3 de dezembro – nascidos em maio e junho

8 de dezembro – nascidos em julho e agosto

10 de dezembro – nascidos em setembro e outubro

15 de dezembro – nascidos em novembro e dezembro

Calendário da 6ª parcela

O Governo Federal liberou entre 17 e 30 de setembro o pagamento do auxílio emergencial, já com o valor de R$300, para os beneficiários do Bolsa Família. Quem for mãe chefe de família, o pagamento será dobrado, com valor de R$600.

As famílias beneficiárias do programa Bolsa Família não têm alteração nas datas de pagamento de seus benefícios. Dessa forma, quem se encaixa nas regras do auxílio emergencial e recebeu a primeira parcela logo em abril terá direito ao saque da sexta parcela.

O cronograma de pagamento segue o Número de Identificação Social (NIS) final do beneficiário. Quem não é cadastrado no Bolsa Família ainda não tem datas de pagamento. Para quem não recebe o Bolsa Família, o governo não divulgou as datas de pagamento.

Veja o calendário:

17 de setembro: NIS terminado em 1

18 de setembro: NIS terminado em 2

21 de setembro: NIS terminado em 3

22 de setembro: NIS terminado em 4

23 de setembro: NIS terminado em 5

24 de setembro: NIS terminado em 6

25 de setembro: NIS terminado em 7

28 de setembro : NIS terminado em 8

: NIS terminado em 8 29 de setembro : NIS terminado em 9

: NIS terminado em 9 30 de setembro: NIS terminado em 0

7ª, 8ª e 9ª parcela

O governo de Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação de mais quatro parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial em agosto. Até agora, apenas os beneficiários do Bolsa Família tiveram o calendário confirmado. O calendário desse grupo é o mesmo do Bolsa Família, que foi divulgado no início do ano pelo governo.

Sétima parcela

Número final do NIS Dia do recebimento NIS final 1 19 de outubro NIS final 2 20 de outubro NIS final 3 21 de outubro NIS final 4 22 de outubro NIS final 5 23 de outubro NIS final 6 26 de outubro NIS final 7 27 de outubro NIS final 8 28 de outubro NIS final 9 29 de outubro NIS final 0 30 de outubro

Oitava parcela

Número final do NIS Dia do recebimento NIS final 1 17 de novembro NIS final 2 18 de novembro NIS final 3 19 de novembro NIS final 4 20 de novembro NIS final 5 23 de novembro NIS final 6 24 de novembro NIS final 7 25 de novembro NIS final 8 26 de novembro NIS final 9 27 de novembro NIS final 0 30 de novembro

Nona parcela

Número final do NIS Dia do recebimento NIS final 1 10 de dezembro NIS final 2 11 de dezembro NIS final 3 14 de dezembro NIS final 4 15 de dezembro NIS final 5 16 de dezembro NIS final 6 17 de dezembro NIS final 7 18 de dezembro NIS final 8 21 de dezembro NIS final 9 22 de dezembro NIS final 0 23 de dezembro

Calendário para os demais

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que o calendário do auxílio emergencial de R$ 300 deve ser divulgado até a próxima segunda-feira, dia 28 de setembro. Ainda segundo ele, o pagamento ainda deve começar a ser feito ainda este mês.

O ministro deu a declaração durante reunião em Palmas, onde liberou recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em Tocantins. “A gente pretende, no máximo até segunda-feira, fazer a publicação. Desde o início a gente sempre manteve o cronograma do Bolsa Família porque são 14 milhões e 274 mil famílias que são as famílias mais vulneráveis do Brasil”, afirmou.

