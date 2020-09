Calendário das parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial deve ser divulgado amanhã

Ministro da Cidadania afirmou que os calendários finais do auxílio seriam divulgados até segunda (28)

O calendário das quatro parcelas finais do auxílio emergencial, que pagarão R$ 300 por mês, deve ser divulgado nesta segunda-feira (28). Até agora, apenas beneficiários do Bolsa Família tiveram esse cronograma revelado. Esse grupo já está acabando de receber a primeira parcela de R$ 300.

A data provável da divulgação desse calendário foi informada por Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania. O ministro deu a informação durante reunião em Palmas, no Tocantins. Sua fala foi divulgada pelo portal G1. Lorenzoni disse ainda que os trabalhadores informais devem começar a receber o auxílio de R$ 300 ainda em setembro.

“A equipe está trabalhando fortemente para ver se até o final desta semana ou no máximo na segunda a gente publica no diário oficial para iniciar os pagamentos ainda no mês de setembro”, garantiu ele.

O grupo com pagamento mais adiantado, que atualmente está recebendo a quinta parcela de R$ 600, terá seu pagamento finalizado esta semana. Nesta segunda-feira (28), receberão a quinta parcela de R$ 600 os beneficiários nascidos em outubro e em novembro. Já na quarta-feira (30), receberão a última parcela de R$ 600 os beneficiários nascidos em dezembro.

Os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber a primeira parcela do auxílio de R$ 300 no dia 17 de setembro. O pagamento para esse grupo será finalizado dia 30 de setembro, quando os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0 receberão.