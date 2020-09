Call of Duty: Black Ops Cold War roda em 120 fps no PS5 e Xbox Series X

A co-desenvolvedora de Call of Duty: Black Ops Cold War, Treyarch, acaba de confirmar que o game terá incríveis 120 fps no PS5 e no Xbox Series X — a maior taxa de quadros da história da franquia. Isso sem mencionar o Ray Tracing, que também terá suporte na nova geração.

Apesar da ambiciosa empreitada com 120 fps, a Treyarch não ofereceu mais detalhes. Todavia, é importante ressaltar que esse recurso provavelmente será limitado ao multiplayer — mas também é possível que seja compatível com todos os modos do jogo.

Sem muitas surpresas, a versão de PC também terá a mesma taxa de quadros — inclusive, uma demonstração com o Ray Tracing já foi divulgada no começo do mês com a nova linha da série RTX 3000.

Ontem (09) a Activision também realizou uma transmissão na Twitch e no YouTube revelando ao mundo como será o multiplayer de CoD: Black Ops Cold War. Entre as principais novidades, teremos os tradicionais de 6 vs 6 e outros modos inéditos como o Fireteam, Escolta de VIPs e Combined Arms, que será 12 vs 12.

Call of Duty Black Ops: Cold War será lançado em 13 de novembro para PlayStation 4, Xbox One e PC. O título também ganhará versões aprimoradas para PS5 e Xbox Series X posteriormente.