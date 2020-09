Camila Queiroz desabafa sobre autoestima e relação com o corpo

Aos 27 anos, Camila Queiroz possui um currículo de causar inveja. Modelo desde os 14 anos, a musa sempre precisou, direta ou indiretamente, se preocupar com o corpo. Em entrevista recente à Quem, a atriz revelou que tem uma relação amigável com a aparência.

“[É uma relação] De muito respeito. Conforme fui amadurecendo, fui aprendendo a me ouvir e me respeitar e isso é transformador. Toda mulher enfrenta questionamentos sobre seu próprio corpo e sofre com isso. A sociedade nos cobra muito sermos perfeitas o tempo todo, mas o que realmente deve nos importar é sermos perfeitas para nós mesmas“, avaliou.

Ao ser questionada sobre qual parte do corpo gosta de realçar quando usa uma roupa, ela enfatizou: “Ah, eu tenho 1,10 m de perna, então posso dizer que gosto de favorecer isso em um look“.

Casada com o também ator Klebber Toledo desde agosto de 2018, a jovem confidenciou que durante a quarentena conseguiu equilibrar a alimentação.

“Durante o isolamento, tentei não exigir muito de mim. Tudo já era muito difícil. Aos poucos fui voltando a rotina alimentar e hoje tenho tentado ter uma vida mais saudável. Substituindo algumas coisas e aprendendo mais sobre outras. É muito importante saber o que está consumindo“, salientou.

Além do trabalho nas telas da Globo, a musa ainda estrela campanhas publicitárias como a da Colcci Fitness e da Colcci Eyewear. “A marca é uma grande parceira minha. Eu fico muito feliz de estrelar a campanha e também de estar ao lado do meu marido, Klebber Toledo, nas fotos de Eyewear. Fico muito feliz de fazer parte dessa família tão importante para a moda nacional“, destacou.