Caminhonete elétrica Hummer EV da GM terá 'modo caranguejo'

De tempos em tempos, novos detalhes do Hummer EV, veículo elétrico da General Motors, são revelados ao público. Agora, todas as informações a respeito do lançamento têm data para serem divulgadas. No dia 20 de outubro, a GM fará uma apresentação completa sobre a caminhonete e, para satisfazer algumas curiosidades, confirmou a presença de um recurso que já estava sendo cogitado pela mídia especializada: o Crab Mode, ou “modo caranguejo”.

Com ele, motoristas poderão se mover diagonalmente, assim como o animal que inspirou seu nome. Encontrada nas quatro rodas, trata-se de uma funcionalidade que, segundo a montadora, foi feita sob medida para clientes off-road – e já havia sido sugerida na semana passada pelo perfil oficial no Twitter da GMC, marca sob a qual o Hummer EV será vendido, com uma imagem que deixava poucas dúvidas para interpretação.

O anúncio terá atraso de meses, pois seria realizado em 20 maio, data postergada pela pandemia da covid-19. Desde então, a inauguração ganhou teasers e afins, mantendo o interesse de quem acompanha os processos da fabricante.

Real revolutionaries forge their own direction. #GMCHummerEV pic.twitter.com/YIkMhtC7AZ — GMC (@GMC) September 10, 2020

Investimento bilionário

Dando fim a meses de suposições, a Hummer EV faz parte de um investimento de US$ 20 bilhões da General Motors no desenvolvimento de veículos elétricos e revive o modelo tradicional, trazendo o equivalente a 1 mil cavalos de potência.

Ainda de acordo com a fabricante, o carro contará com a segunda geração do Super Cruise, sistema avançado de assistência ao motorista anunciado em março. Além disso, será alimentado pela plataforma modular Ultium, que suporta baterias de até 200 kWh.

Por fim, espera-se que sua produção seja iniciada no fim de 2021, sendo que suas entregas devem começar logo depois – concorrendo diretamente com o Cybertruck, da Tesla, e a Rivian RT1.

