Campeonato Inglês começa com transmissões de ESPN, Fox Sports e DAZN; veja os jogos · .

A nova temporada da Premier League, o Campeonato Inglês, começa neste sábado (12). A principal competição de futebol da Inglaterra terá transmissões no Brasil em dois canais diferentes na TV paga: ESPN e Fox Sports, que pertencem à Disney, além do DAZN, serviço de streaming.

Após uma novela que durou mais de um ano, ESPN e Fox Sports receberam autorização do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para se unirem no início de maio deste ano. Ou seja, os canais já puderam compartilhar as transmissões da reta final da última temporada da Premier League.

Com a fusão aprovada pelo Cade, os canais ESPN foram autorizados a reforçar a programação com os eventos que antes eram exclusivos do Fox Sports, como a Copa Libertadores da América e a Bundesliga, e vice-versa.

A única condição imposta pelo órgão é que esses campeonatos continuem também sendo exibidos pela Fox até 1º de janeiro de 2022, quando a marca Fox Sports deixará de existir no Brasil ou poderá ser comprada por qualquer outro grupo ou investidor que demonstrar interesse.

O jogo de abertura da nova temporada do Campeonato Inglês será Fulham x Arsenal. A partida está marcada para sábado (12), às 8h30 (horário de Brasília) e terá exibição da ESPN Brasil.

O grande destaque é o atual campeão Liverpool, que estreia no torneio diante do Leeds United, recém-promovido à primeira divisão. O duelo também será neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no Anfield Road, com transmissão da ESPN Brasil.

Crystal Palace x Southampton, às 11h, deste sábado, será o único jogo exibido pela DAZN desta primeira rodada. A Fox Sports vai televisionar apenas uma partida também: Brighton x Chelsea, marcada para segunda-feira (14), às 16 horas.

Dois confrontos da rodada de abertura foram adiados: Burnley x Manchester United e Manchester City x Aston Villa. O motivo do adiamento é prolongar a pré-temporada das equipes de Manchester, que encerraram suas jornadas mais tarde porque estavam envolvidos em competições europeias.

Por enquanto, as primeiras partidas da competição não terão público, medida preventiva contra a disseminação do coronavírus (Covid-19). No entanto, a Premier League conversa com o governo britânico para que haja a presença de torcedores nos estádios em breve.

Campeonato Inglês ao vivo

Veja abaixo os dias, horários e saiba onde assistir aos confrontos da primeira rodada

Sábado (12)

8h30 – Fulham x Arsenal – ESPN Brasil

11h – Crystal Palace x Southampton – DAZN

13h30 – Liverpool x Leeds United – ESPN Brasil

16h – West Ham x Newcastle – ESPN Brasil

Domingo (13)

10h – West Bromwich x Leicester City – ESPN Brasil

12h30 – Tottenham x Everton – ESPN Brasil

Segunda (14)

14h – Sheffield United x Wolverhampton – ESPN

16h – Brighton x Chelsea – Fox Sports

