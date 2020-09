Canal exibe 1917, filme vencedor do Oscar · .

O Telecine Premium exibe o filme 1917 na Sessão Superestreia deste sábado (12), às 22h (horário de Brasília). Lançado em 2019, o longa venceu o Oscar nas categorias melhor fotografia, melhores efeitos visuais e melhor mixagem de som. Na trama, os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman, de Game of Thrones) são soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

Quando os dois jovens são encarregados de uma missão aparentemente impossível, eles precisam atravessar o território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar cerca de 1,6 mil colegas de batalhão.

Após a exibição na Sessão Superestreia, 1917 será reprisado no Telecine Pipoca, às 20h do domingo (13). O filme já está disponível no Telecine Play, streaming da rede.

Veja os outros filmes que vão ser lançados na Sessão Superestreia do Telecine Premium neste mês: Dora e a Cidade Perdida (19 de setembro) e Bons Meninos (26 de setembro).

Assista abaixo ao trailer de 1917:

© 2020 . | Proibida a reprodução