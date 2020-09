Candinho compra fazenda e faz Cunegundes engolir veneno · .

Candinho (Sergio Guizé) voltará para a fazenda Pedro 2º de cabeça erguida nos últimos capítulos de Êta Mundo Bom!. Após comprar a propriedade, o filho de Anastácia (Eliane Giardini) fará Cunegundes (Elizabeth Savala) provar do próprio veneno. A “Boca de Fogo” será despejada de seu quarto e perderá todas as suas mordomias.

De casamento marcado com Filomena (Débora Nascimento), o protagonista de Sergio Guizé contará que está próximo de realizar um antigo sonho durante uma visita à chácara. “Com o perdão da palavra, próximo por causa de que motivo?”, encrencará a cunhada de Eponina (Rosi Campos).

“Do modo que nós há de morar aqui. Eu vou comprar a fazenda, dona Boca de Fogo”, anunciará o jeca nos próximos capítulos do folhetim de Walcyr Carrasco. “Olha aqui, o meu nome é Cunegundes. Quinzinho [Ary Fontoura], diga para ele como é meu nome”, exigirá a mãe de Mafalda (Camila Queiroz).

“O nome dela é Boca de Fogo. Digo, Cunegundes. Mas sabe agora o que eu vou fazer, eu vou ligar para doutor Inácio [Mauro Mendonça] trazer os papéis da venda porque agora a fazenda não vai mais para o leilão”, comemorará o personagem de Ary Fontoura.

O gerente do banco chegará num zás-trás na quinta com todos os contratos já prontos para que a tia de Celso (Rainer Cadete) apenas os assine. “Aqui estão os papéis. Só falta botar o preço”, explicará o economista.

Filó (Débora Nascimento) e Candinho (Sergio Guizé) no Vale a Pena Ver de Novo: um final feliz

Megera domada

A matriarca interpretada por Eliane Giardini cairá para trás quando Cunegundes lhe cobrar 3 milhões de cruzeiros pela quinta. “Mãe, você sabe que não vale esse dinheiro”, reclamará Filomena. “Oh, Filó, você não precisa brigar porque eu mesmo brigo. Olha aqui, vocês não vão explorar a mãe d’eu só porque ela tá rica. Quanto tão as dívidas?”, questionará Candinho.

Inácio revelará que, pelos seus cálculos, os débitos estão por volta de 600 mil cruzeiros. “Então nós pagamos 700 mil para vocês terem a sobrinha. É pegar ou largar”, disparará o irmão de Pirulito (JP Rufino).

Com a corda no pescoço, a antagonista de Elizabeth Savala fechará negócio, mas ainda tentará tirar vantagem da fortuna de Anastácia. “Agora, casar com a Filó é outra história. Afinal, nossa filha tem sangue de barão nas veias. Se Candinho tiver um dote para oferecer até podemos conversar”, afirmará megera.

Candinho subirá nas tamancas e colocará a bruxa em seu lugar. “Chega, vocês não vão explorar mais ninguém. Eu hei de casar com Filó com ou sem vossa permissão. E se vocês pensam em morar aqui tem que parar de tentar os golpes, porque agora eu sou o dono e vamos ficar com o vosso quarto, que é o principal”, emendará o rapaz na reprise vespertina.

Êta Mundo Bom! está em sua última semana e já divide horário com a reprise de Laços de Família (2000) no Vale a Pena Ver de Novo. O . publica spoilers diariamente, além do resumo de outras novelas da Globo.

