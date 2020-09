Cantor do Só Pra Contrariar, Fernando Pires é internado após bater a cabeça · .

Fernando Pires, vocalista do Só Pra Contrariar, está internado desde a noite de quarta-feira (9), no Hospital Madrecor, em Uberlândia, Minas Gerais, após bater a cabeça em um acidente doméstico. Ao ., a assessoria de imprensa do cantor informa que ele levou alguns pontos e passa bem.

O irmão de Alexandre Pires caminhava dentro de sua casa quando caiu e bateu a cabeça no chão. Assustado com o sangue, se dirigiu até o hospital e foi internado.

“Ele deu entrada ontem à noite. Levou alguns pontos, mas está tranquilo, consciente e falando com todo mundo. Os médicos o mantiveram lá por precaução. Mas ele está o tempo todo consciente, não chegou a perder a consciência”, informou a assessoria de imprensa à reportagem.

A previsão de alta é para a noite desta quinta-feira (10), quando ele completa 24 horas em observação. Em seu Instagram, Pires avisou seus fã-clube sobre seu estado de saúde.

“Minha última foto antes da queda. Estou muito bem, galera. Graças a Deus”, comunicou ao compartilhar uma selfie.

Veja publicação de Fernando Pires no Instagram:





