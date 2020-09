Cantor Maurício Manieri sofre infarto e é internado em São Paulo · .

O cantor Maurício Manieri sofreu um infarto nesta segunda-feira (14) e está internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em São Paulo. A informação foi divulgada inicialmente pelo programa Balanço Geral SP, da Record.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do músico.

URGENTE: Cantor Maurício Manieri tem infarto e está internado na UTI! #BalançoGeral pic.twitter.com/RFd4m0ixgT

— Balanço Geral (@balancogeral) September 14, 2020

Iza Stein, mulher de Manieri, compartilhou com seus seguidores do Instagram, há cerca de três horas, alguns Stories musicais com uma canção gospel. A mensagem passada pela música era de amor e esperança.

Nos comentários de outras postagens, a jornalista recebeu o apoio dos seguidores, que disseram estar torcendo pela recuperação do cantor.

Procurada pelo ., a assessoria de imprensa de Manieri não atendeu as ligações.

No último dia 10, Maurício Manieri completou 50 anos, e gravou um vídeo agradecendo as mensagens de carinho dos fãs. Confira abaixo:





