Cantora Vanusa é internada com pneumonia em hospital público de Santos · .

A cantora Vanusa está internada desde o último sábado (5) no hospital público dos Estivadores, em Santos, no litoral sul de São Paulo, com um quadro de pneumonia. Rafael Vanucci, filho da veterana, compartilhou no Instagram um comunicado dando detalhes sobre o estado de saúde dela. Segundo a nota, a artista está estável, mas ainda sem previsão de alta.

“Minha mãe Vanusa foi hospitalizada com problemas respiratórios e retenção de líquidos por não conseguir ir ao banheiro. O estado dela é estável e tranquilo, porém ela continuará hospitalizada”, disse ele explicando que a internação é necessária para que ela tome os antibióticos por via subcutânea, já que sua doença degenerativa a impede de beber via oral.

Vanucci ainda agradeceu a torcida dos fãs da cantora: “Obrigado pelo carinho de todos com a minha mãe, Deus abençoe cada um de vocês”.

Aos 72 anos, Vanusa sofre de Alzheimer, perdeu a capacidade de raciocínio e não reconhece mais as pessoas. Aretha Marcos, filha da artista com o cantor Antônio Marcos, também fez uma postagem em que fala sobre o processo de transformação pelo qual a mãe está passando.

“Minha mãe, assim como milhares de pessoas está se transformando. A maior inteligência que já conheci. A pessoa mais verdadeira em sua luz e sombra, nunca soube ser de mentira. Boa de mentira, amar de mentira, ser mãe de mentira, tudo intenso e verdadeiro, só para fortes. Ela me deu o DNA, e me mostrou a porta para que eu pudesse buscar quem eu sou”, escreveu.

Confira as postagens abaixo:









© 2020 . | Proibida a reprodução