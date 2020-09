Capítulos da semana de 14 a 19 de setembro · .

Segunda, 14/9 (Capítulo 151)

Tereza Cristina paga Íris para manter seu segredo guardado e ataca Álvaro. Crô implora a Celeste que deixe Baltazar voltar para casa. Marilda grava a ameaça de Tereza Cristina. Griselda e Gigante insistem que Quinzé procure Teodora. Patrícia conta a Antenor que está grávida. Começa o desfile para o concurso Sereia do Pedaço. Tereza Cristina combina sua fuga no barco de Pereirinha.

Celeste tem uma conversa definitiva com Baltazar. Celina tenta manipular Beatriz a não aceitar nenhum acordo com Danielle. Quinzé vai atrás de Teodora no aeroporto. Álvaro anuncia quem é a nova Sereia do Pedaço. Juan Guilherme convida os alunos de Letícia para o casamento. Patrícia conta para Tereza Cristina que está grávida.

Terça, 15/9 (Capítulo 152)

Tereza Cristina pensa em empurrar Patrícia da escada. Ferdinand fala com Tereza Cristina, observado pelo delegado Paredes. Clint alerta Wallace sobre os treinos. Enzo desiste de aplicar golpes com Pereirinha. Henrique avisa a Celina que continuará apoiando Beatriz. Esther e Paulo se reconciliam.

Tereza Cristina exige que Ferdinand sequestre Griselda. O delegado Paredes avisa a Joana que prenderá Ferdinand. Marilda se recusa a ficar sozinha na mansão com Tereza Cristina. Crô implica com Baltazar na volta para casa. Ferdinand foge da polícia. O avião de Teodora volta para o aeroporto, e Quinzé consegue falar com ela.

Quarta, 16/9 (Capítulo 153)

Quinzé pede para reatar com Teodora. Ferdinand consegue escapar dos policiais. O delegado Paredes vai até a mansão de Tereza Cristina. Baltazar chega em casa e vê sua cama arrumada. Renê pensa em comprar uma casa no Marapendi Dreams e pede a opinião de Griselda. Íris e Alice partem de caminhão pela estrada.

Celina se enfurece por Beatriz ter aceitado fazer um acordo com Danielle. Wallace avisa que se aposentará depois que vencer sua luta. Tereza Cristina conta para Ferdinand seu plano para sequestrar Griselda.

Quinta, 17/9 (Capítulo 154)

Tereza Cristina conhece o cativeiro para o sequestro de Griselda. Crô e Celeste se unem para humilhar Baltazar. Tereza Cristina ameaça os empregados com uma faca. Griselda acende uma vela para sua santa. Pereirinha se assusta com barulho de transa entre Quinzé e Teodora. Griselda descobre que será avó pela quarta vez. Griselda e Teodora selam as pazes. Paulo se declara para Esther.

Enzo sofre assédio de fãs. Danielle decide ir embora do Brasil. Enzo se despede de Pereirinha. Álvaro recebe carta de Íris. Letícia se casa com Juan. Ferdinando apaga Griselda com clorofórmio. Tereza Cristina agride Guaracy com chave de roda. Leandro vence campeonato. Guaracy avisa Antenor sobre o sequestro de Griselda.

Sexta, 18/9 (Capítulo 155)

Tereza Cristina obriga Griselda a implorar pela sua vida. Crô entrega plano de Tereza Cristina para não ser preso. Tereza Cristina arrasta Ferdinando para a cama. Antenor decide ir atrás de Griselda. Zuleika interrompe o casamento de Letícia e Juan. Tereza Cristina atenta contra a vida de Ferdinando em motel.

Antenor avisa Patrícia sobre sequestro. Wallace perde primeiro round de sua luta. Celeste não aceita reatar casamento com Baltazar. Pereirinha decide pescar no meio de uma tempestade. Wallace ganha a luta. Tereza Cristina coloca fogo no cativeiro de Griselda. Antenor invade incêndio para salvar Griselda. Tereza Cristina foge da polícia. Baltazar se declara para Crô.

Pereirinha e Tereza Cristina desaparecem no mar. Crô descobre que é o único herdeiro de Tereza Cristina. Esther ganha a guarda de Vitória. Crô não revela quem é o seu amante. Griselda discursa na formatura de Antenor. Griselda vê Tereza Cristina na rua.

Sábado, 19/9

Reprise do último capítulo de Fina Estampa.

