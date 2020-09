Capítulos da semana de 21 a 25 de setembro · .

Segunda, 21/9 (Capítulo 120)

Guto diz a Benê que gosta de estar com ela, que sugere que ele termine seu namoro com Clara. Samantha ajuda Juca com seu vlog. Nestor e Odaiuá conhecem Roney, Keyla e Tonico. K1 confronta MB sobre Lica. Anderson e Tina combinam de passar um fim de semana juntos.

Benê pede conselhos a Tina e Ellen sobre sua relação com Guto. Guto hesita em terminar o namoro com Clara. Odaiuá sugere fazer uma cerimônia indígena para Tonico, e Keyla gosta. Lica e Felipe discutem. Lica vê Edgar entrar no carro de uma mulher e pede ajuda a MB. Nestor diz que Deco e Keyla precisam se casar. Marta e Luís viajam, e Lica decide promover uma festa em sua casa.

Terça, 22/9 (Capítulo 121)

Keyla convida as amigas para o ritual indígena em homenagem a Tonico, e comenta sobre a ausência de Lica. Mitsuko exige que Telma fique com Tina, para impedir que a filha fique sozinha em casa. K1 conta para K2 que passou a noite em uma festa na casa de Lica com MB. Deco convida Tato para ser padrinho de Tonico.

Todos gostam do vlog de Juca. Benê tenta compor uma música. Malu anuncia as novas regras para o uso do uniforme. Os alunos pressionam Clara por causa de Malu, e Ellen a defende. Lica desabafa com Leide e diz que teme ser igual a Edgar.

Quarta, 23/9 (Capítulo 122)

Leide conforta Lica. Os alunos confrontam Edgar sobre as atitudes de Malu e ameaçam deixar o colégio Grupo. K2 afirma que Tato irá se arrepender de ser padrinho de Tonico. Tina planeja como afastar Telma de casa para ficar sozinha com Anderson. Fio lamenta não encontrar Ellen na saída do colégio. Jota, Ellen e Juca pensam em um novo projeto tecnológico.

Benê pede ajuda a Juca com a letra de CONFIRA, e Guto sente ciúmes dos dois. Todos se preparam para a cerimônia de Tonico, e Ellen e Tina vão atrás de Lica. Keyla comenta com as amigas que Nestor sugeriu que ela se casasse com Deco. Começa o ritual em homenagem a Tonico.

Quinta, 24/9 (Capítulo 123)

Nestor e Odaiuá partem de volta para Santos, e Roney comemora. Tato e Deco discutem sobre os cuidados com Tonico. Juca e Guto enviam letras de música para Benê, e Julinho pergunta se a irmã está namorando os dois. K1 sugere que K2 se aproxime de Keyla para apaziguar suas desconfianças em relação a Tato.

Dóris desconfia que K2 tenha mentido para ela. Bóris aconselha MB, Tina e Guto a se unirem para resolver seus problemas com Malu. Dóris descobre o esquema de falsificações comandado por K2. Os alunos organizam um protesto contra Malu, e Clara desafia a mãe.

Sexta, 25/9 (Capítulo 124)

Malu suspende os alunos que lideraram o protesto, inclusive Clara, e ameaça Ellen. Dóris conversa com os professores sobre K2. Marta exige que Lica retorne à escola e pede ajuda a Leide. Mitsuko e outros responsáveis pelos alunos reclamam das atitudes de Malu com Edgar. Tato alerta Keyla sobre a vacinação de Tonico. Ellen aprova o comportamento de Jota, e Fio o provoca.

Benê, Juca e Guto tentam compor uma música romântica. Edgar admite que sente falta de Bóris. Tina apresenta Yoko, sua avó, para Anderson. MB, Felipe, Guto, Samantha e Lica picham a escola contra Malu, e Clara se incomoda. Lica e Clara se surpreendem ao ver Edgar chegar embriagado ao colégio.

Os capítulos de Malhação são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

