Capítulos da semana de 21 a 26 de setembro · .

Segunda, 21/9 (Capítulo 19)

Cassiano e Duque conseguem fugir, mas são perseguidos pelos capangas de Dom Rafael. Ester e Alberto brincam na piscina com Samuca e Laura. Hélio encontra Donato e conta ao pai que é assistente da diretoria do Grupo Albuquerque. Dionísio discute com Alberto sobre a desativação da mina.

Alberto não concorda com a análise de Hélio sobre a situação da mina e acaba discutindo com Dionísio. Cassiano faz um pouso forçado no pasto. Cassiano e Duque atravessam o pântano e são surpreendidos por um crocodilo.

Terça, 22/9 (Capítulo 20)

Cassiano colhe uma flor do Caribe para dar a Ester quando chegar ao Brasil. Cassiano e Duque conseguem embarcar em um ônibus que passa pela estrada. Alberto ordena a Hélio que feche a mina e se livre dos funcionários, ameaçando demiti-lo. Bibiana procura Hélio e pede para o filho arrumar um emprego para o pai.

Dom Rafael manda os capangas procurarem Cassiano e Duque. Donato discute com Hélio. Amaralina oferece ajuda para esconder Cassiano e Duque em uma casa noturna. Isabel avisa a Rodrigo e aos amigos da república que irá morar com eles. Cassiano fica encantado ao ver Cristal dançando.

Quarta, 23/9 (Capítulo 21)

Cassiano e Duque reconhecem a filha de Dom Rafael. Ciro cede seu quarto para Isabel. Dom Rafael sente saudades da filha. Cristal beija Cassiano. Alberto reclama com Ester por sua ausência de casa. Cassiano liga para Chico e avisa que está voltando para a Vila dos Ventos. Bibiana sofre ao perceber que Donato rejeita Hélio.

Donato propõe sociedade a Juliano. Rodrigo, Ciro e Amadeu ficam surpresos ao descobrir que Isabel é tenente da aeronáutica. Cristal avisa a Cassiano e Duque que conseguiu que eles embarcassem em um navio mercante para o Brasil.

Quinta, 24/9 (Capítulo 22)

Hélio entrega um cheque a Bibiana para pagar o barco de Donato e pede segredo à mãe sobre a origem do dinheiro. Alberto briga com Ester ao perceber que foi ela quem tramou a prisão de seus clientes.

Cristal aconselha Cassiano e Duque a se esconderem até sua partida para o Brasil. Duque e Cassiano se disfarçam como dançarinas para escapar dos capangas de Dom Rafael. Ester pede para conversar com Alberto.

Sexta, 25/9 (Capítulo 23)

Ester tenta conversar com Alberto, mas o empresário prefere não confrontá-la. Cristal oferece dinheiro para ajudar Cassiano e Duque. Ester se emociona ao lembrar de Cassiano. Natália conhece Juliano. Cassiano e Duque decidem pegar um ônibus até o navio mercante que os levará para o Brasil.

Ariana some e Candinho se desespera. Cassiano e Duque embarcam no navio mercante. Alberto pede perdão a Ester. Duque diz a Cassiano que está preocupado com Amaralina. Cassiano e Duque são surpreendidos por Amaralina no navio.

Sábado, 26/9 (Capítulo 24)

Amaralina avisa a Duque e Cassiano sobre a presença do avô no Brasil. Ester discute com Dionísio por ele não aceitar que William brinque com seus bisnetos. Taís tenta convencer Ester a esquecer Cassiano. Quirino exige satisfações de Dionísio sobre o modo como ele tratou William.

Quirino pede demissão. Chico deixa a família impaciente ao afirmar que Cassiano voltará. Candinho viaja em busca de Ariana. O navio onde estão Cassiano, Duque e Amaralina chega ao Brasil.

