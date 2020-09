Capítulos da semana de 21 a 26 de setembro · .

Segunda, 21/9 (Capítulo 151)

Natasha não gosta de ser usada por Arthur para provocar ciúmes em Eliza. Cassandra avisa a Débora que Suely só está interessada no dinheiro delas. Suely propõe a Charles ajudá-lo a seduzir Débora, caso ele contribua para sua aproximação com a filha. Jojô garante aos avós que unirá seus pais novamente.

Cassandra impede que Suely entre na Bastille para falar com Débora. Jojô e os avós planejam deixar Arthur e Natasha no quarto, mas todos acabam presos no cômodo. Sozinhos na sala, Arthur beija Natasha.

Terça, 22/9 (Capítulo 152)

Suely convida Débora para morar com ela. Eliza chega à casa de Jonatas e seduz o namorado. Carolina leva Gabriel para passear e comenta com Dorinha sobre a mudança que a criança promoverá em sua vida. Uma assistente social repreende Claudia por não contar a verdade a Carolina sobre Gabriel.

Orientado por Cassandra, Hugo faz Suely confessar que só está interessada em seu dinheiro, e Débora ouve. Carolina sai para jantar com Gabriel e Pietro. Germano escuta Euzébia dizer a Lili que acredita que ela esteja grávida. Arthur chega no bistrô com Natasha, e Carol vê o casal se beijando.

Quarta, 23/9 (Capítulo 153)

Natasha diz a Carolina que está tentando reconstruir sua vida com Arthur. Arthur fica surpreso ao saber por Pietro que Carolina pensa em adotar Gabriel. Natasha afirma a Arthur que prefere ser sua amiga. Dorinha aceita o convite de Carolina para trabalhar com a irmã em seu brechó.

Lili descobre que está grávida e diz a Euzébia que o bebê é de Germano. Claudia não revela a Carolina os motivos que levam Gabriel a tomar remédios. Carlinhos não gosta de ver Hugo beijando Gilda, deixa o bar e acaba encontrando Dino na rua.

Quinta, 24/9 (Capítulo 154)

Dino pede a Carlinhos que não conte a ninguém que está de volta. Wesley consegue ficar em segundo lugar na competição. Cassandra escuta a conversa de Lili e Euzébia e descobre que a mãe de Fabinho está grávida.

Lili e Euzébia pedem a Cassandra que não conte a ninguém sobre o bebê. Carlinhos furta o dinheiro do caixa do Flor do Lácio e dá para Dino. Arthur avisa a Eliza que ela foi convidada para passar uma temporada em Paris.

Sexta, 25/9 (Capítulo 155)

Eliza teme deixar o país com Arthur e pede para pensar sobre o convite. Gilda não encontra o dinheiro que Eliza deixou na gaveta para pagar o fornecedor e demonstra a Hugo que desconfia de Riscado. Fabinho descobre sobre a gravidez de Lili. Jonatas se preocupa ao saber que Eliza recebeu uma proposta para morar em Paris.

Lili diz a Fabinho que só terá certeza de quem é o pai de seu filho após realizar os exames. Eliza comunica a Arthur que decidiu ir para Paris. Em ensaio fotográfico, Cassandra deixa escapar que Lili está grávida.

Sábado, 26/9 (Capítulo 156)

Liara repreende Claudia por não contar a Carolina a verdade sobre Gabriel. Eliza diz a Jonatas que decidiu ir para Paris. Arthur prestigia Carolina na inauguração de seu brechó. Leila resiste à sedução de Rafael.

Rosângela surpreende ao não aceitar o pedido de casamento que Florisval lhe faz em público. Montanha e Maristela se beijam. Rosângela confessa aos filhos que não acredita em Florisval. Germano ouve Rafael falar com Lili sobre sua gravidez.

