Capítulos de 8 a 11 de setembro · .

Terça, 8/9 (Capítulo 101)

Ângela aconselha Laodiceia a receber logo a marca. Bárbara avisa a Arthur sobre a chuva de meteoros. Isabela se assusta com as palavras de Adriano. César foge com Saulo e Noah. Guido tenta alcançá-los, mas não consegue. Diogo se assusta com os meteoros. Ricardo pede um jatinho para fugir e ordena que matem Saulo e Noah. Dylan e Uri tentam fugir das explosões. Dimitri não consegue se salvar.

Guido avisa que viu César. Natália se desespera sem notícias de Dylan e Uri. Arthur diz que os cientistas erraram nos cálculos. Natália diz que Uri e Dylan estão desaparecidos. Benjamin pede para Melina se conectar a Lia. Dylan e Uri são levados ao hospital. Natália diz que Uri e Dylan estão correndo perigo. Henrique culpa os cientistas. Natália pergunta quem quer acompanhá-la no resgate aos cientistas.

Alan promete a Ricardo que Uri e Dylan morrerão. Zoe decide acompanhar Natália na missão. As androides Melina e Lia se conectam. César, Noah e Saulo planejam o resgate de Dylan e Uri. Alan não consegue falar com Dimitri e fica nervoso. Gláucia avisa que vai operar Dylan. Uri é impedido de sair do quarto do hospital. Gláucia se prepara para operar Dylan. Lia conversa com Melina.

Estela avisa a Alan sobre a morte de Dimitri. Zoe e Natália chegam ao hospital e ficam tensas com a aproximação de Estela. Henrique diz que Dylan só será operado caso receba a marca. Alan liga para André e diz que Uri não pode sair vivo do hospital. Lia desconfia da conversa com Melina e diz que terá que denunciá-la.

Quarta, 9/9 (Capítulo 102)

André chama Dudu e Guido para a missão no hospital. Natália e Zoe não são vistas por Estela e seguem. Henrique acusa Uri de ter sabotado a sonda espacial. Benjamin pede mais um tempo a Melina para entrar no sistema de Lia. Henrique dá voz de prisão a Uri. Benjamin tenta infectar o sistema das androides com vírus para ganhar tempo. Henrique proíbe Estela de cuidar de Dylan.

Dudu, Guido e André chegam ao hospital. Zoe e Natália se disfarçam de médicas. Saulo e Noah entram no local carregando César em uma maca. Henrique reconhece o policial e é nocauteado. Zoe e Natália avistam Laodiceia recebendo a marca. Ainda desacordado, Henrique é amarrado. César tenta resgatar Uri. André manda Dudu executar Uri. O policial se espanta ao dar de cara com César.

Lia diz para André que o hospital está cheio de rebeldes. César briga com Dudu. Lia tenta alertar André e Guido para a presença dos rebeldes. Estela flagra Zoe e Natália. Celeste fica apreensiva sem notícias dos amigos. César consegue derrotar Dudu e foge com Uri. Estela acaba revelando o paradeiro de Dylan. Natália pede para ela operar o namorado. César tenta fugir do hospital com Uri.

Natália diz que é preciso levar Dylan para ser operado no esconderijo. César e Uri os encontram. Gláucia procura por Estela. César tem uma ideia para fugir com todos. Ângela bebe para comemorar a marca de Laodiceia. Melina é questionada por Greta. Gláucia encontra Estela amarrada. César e os outros tentam fugir do hospital, mas são questionados por Lia.

Quinta, 10/9 (Capítulo 103)

No hospital, Dudu tenta se soltar. César se surpreende ao ver que Lia está do lado deles. Melina consegue despistar Greta. Greta se abre com Melina e revela que queria ver a intimidade de Ricardo. Alan pede para André se certificar de que Uri e Dylan estão mortos. Ângela diz que Laodiceia está diferente depois de receber a marca. Dudu consegue se soltar. Através do androide Lia, Benjamin consegue conversar com Zoe. André descobre a fuga de Uri e Dylan.

Zoe consegue fugir. Natália implora para Susana salvar a vida de Dylan. André manda Estela fingir que viu Zoe no hospital. Susana aceitar operar Dylan. Henrique tenta se defender diante de Guido e André. Lia consegue despistar André e Guido. Susana opera Dylan. André, Dudu e Guido bolam uma desculpa para dar a Ricardo. Dylan tem complicações durante a cirurgia.

Alan fica furioso ao saber que Uri e Dylan fugiram. Ricardo volta para a Nova Babilônia. Saulo diz que é preciso orar por Dylan. Furioso, Ricardo diz que fará caça implacável aos rebeldes do Rio de Janeiro. César entrega a carta de Glória para Vittorio. Ricardo humilha a mulher e os pais. Dylan morre nos braços de Noah. Arthur noticia a fuga dos rebeldes no hospital, e a foto de Zoe aparece na televisão.

Sexta, 11/9 (Capítulo 104)

Guido ordena que todos investiguem o paradeiro de Zoe. Uri discursa diante do corpo de Dylan. André diz que o vilão mandou acharem Zoe. Ricardo diz ter planos para Alan. André, Guido e Dudu saem busca de Zoe. Adriano desconversa diante de Isabela. Vittorio lê a carta de Glória. Ricardo ordena que Alan vá para o Rio de Janeiro procurar por Uri. Vittorio fica surpreso ao saber que é filho de Stefano. O Falso Profeta encontra Ricardo e avisa sobre a escassez do planeta.

Adriano se encontra com Melina. No esconderijo, Guto percebe a aproximação de um helicóptero. Adriano conta para Benjamin sobre os planos de Ricardo. Guido vasculha as casas da vila. André interroga Arthur na redação do telejornal. Dudu questiona Talita. Guido procura por Zoe na casa de Bárbara. César diz que eles precisam deixar o esconderijo.

Guido diz que o telefone de Bárbara está grampeado. Zoe telefona para a jornalista e revela o plano de fuga. Guido, Dudu e André ouvem tudo e invadem o esconderijo. Ariela avisa a Ricardo sobre a descoberta. André, Guido e Dudu não encontram ninguém no local e saem em busca dos fugitivos. Alan recebe um telefonema de Ariela. Dudu, Guido e André seguem o sinal de GPS e alcançam o carro.

Eles percebem que foram enganados. Algumas horas antes, Zoe e os amigos combinam de fugirem para o deserto. Dudu e André falam sobre o grampo no telefone de Bárbara. Zoe, César, Natália e os outros desconfiam da ação dos vilões e trocam os carros. Zoe combina a verdade com Bárbara. César e Saulo jogam o celular usado em um caminhão. Disfarçado de entregador de pizza, Guto chega até a casa de Bárbara e avisa que a levará até Zoe.

Os capítulos de Apocalipse são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

© 2020 . | Proibida a reprodução