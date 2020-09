Capítulos de 8 a 11 de setembro · .

Terça, 8/9 (Capítulo 106)

Jairo e Simão Fariseu tentam expulsar o Lunático da cidade. Jesus retorna a Cafarnaum. Gabriela reencontra João. Zaqueu cobra os impostos da hospedaria de Shabaka. Sem dinheiro, Susana diz que dará um jeito. Petronius pede informações para Temima. Asisa se aborrece com o retorno de Jesus. Zelote avisa Jesus sobre o Lunático. Susana pede para participar do torneio de lutas.

Shabaka tenta impedi-la. Judite descobre que está grávida de Gestas. Petronius questiona a aproximação de Cassandra com Fíllon. Jesus condena a atitude de Simão Fariseu e Jairo. Shabaka também pede para participar do torneio. Barrabás pede para Dimas e Gestas sequestrarem a irmã de Petronius. Jesus expulsa o demônio do Lunático. Helena pensa em fugir para se encontrar com Judas Tadeu.

Natanael se declara para Yoná. Os apóstolos avisam de que não podem falar sobre o que ocorreu ao lado do Mestre. Asisa faz um brinde ao nascimento do neto. Diana alerta Adela sobre Barrabás. Livona chega e avisa que Judite está grávida de Gestas. Judas Iscariotes se sente atraído por Maria Madalena. Tiago Maior diz que Judas Tadeu deve ter fé. Temima propõe uma aliança com Barrabás.

Lázaro descobre que Susana irá lutar. No palácio, os lutadores são apresentados. Lázaro vê Petronius apoiando Susana e fica enciumado. Um babilônico traz o Homem Hidrópico com uma corrente no pescoço para participar do torneio. A criatura avisa que não sabe lutar, mas é obrigado a competir. Iscariotes questiona Jesus por não terem conseguido expulsar o demônio do Lunático. Jesus reclama da falta de fé dos discípulos.

Quarta, 9/9 (Capítulo 107)

Os apóstolos escutam as palavras de Jesus. Maria Madalena fica sem graça com o galanteio de Judas Iscariotes. Claudia fica sentida ao ver o Homem Hidrópico. Pilatos elogia a beleza de Susana. Barrabás pede para Temima provar sua lealdade. Iscariotes faz as pazes com Tomé. Shabaka reclama da teimosia de Susana. Diana vai até o calabouço e leva comida para o Hidrópico.

Barrabás diz que protegerá Adela e pede para permanecer em sua casa. Judite tenta seduzir Caifás, que estranha o comportamento da esposa. O Hidrópico se abre com Diana, que fica penalizada. Mateus beija Asisa. Susana se explica para Lázaro. Zebedeu paga os impostos que servem para a manutenção do templo dos judeus. Jesus diz que morrerá e ressuscitará ao terceiro dia.

Os apóstolos ficam assustados. Diana pede para Claudia interceder pelo Hidrópico. Gabriela fica feliz ao descobrir que Sara foi pedida em casamento por Cornélius. Para pagar os impostos, Jesus manda Pedro pescar para que encontre uma moeda de prata. Pilatos se recusa a libertar o Hidrópico. Maria Madalena evita Judas Iscariotes ao perceber suas intenções.

Longinus pede para participar do torneio. Pedro se desloca para pescar a moeda. Marta reclama por Malco servir a Caifás. Os apóstolos tentam entender Jesus. Pilatos coloca Shabaka para lutar contra Susana. Pedro pesa um peixe e retira uma moeda de prata de sua boca.

Quinta, 10/9 (Capítulo 108)

Seguindo a orientação de Jesus, Pedro obtém moeda de prata. Shabaka começa a lutar com Susana. Pilatos pede mais agressividade. Arimateia comenta a crueldade do governador romano. Goy oferece abrigo a uma mulher endemoniada. Jesus ora afastado. Pedro repreende André. A mulher endemoniada é possuída.

Claudia avisa Diana de que não conseguiu convencer Pilatos. Helena fica assustada com a crueldade de seu pai. Shabaka vence Susana. O Hidrópico é obrigado a lutar. Diana avisa que tentará impedir o embate. Goy consegue libertar a mulher endemoniada e, furioso, João questiona a atitude do rapaz.

Sexta, 11/9 (Capítulo 109)

Amedrontado, o Hidrópico tenta fugir do combate. Diana defende a criatura, e Pilatos acaba mandando-o para a prisão. Cassandra se encanta com Fílon. Joana e Edissa dizem que precisam fazer algo pela criatura aprisionada. Gabriela fala da dificuldade de Pedro em entender o casamento de Sara. Satanás fica satisfeito com a discussão entre os apóstolos. Satanás se diverte com a crise entre os apóstolos.

Longinus vence seu oponente no torneio. Cornélius e Sara trocam palavras de amor. Jesus condena a atitude de seus discípulos. Shabaka vence nova luta. Jesus defende Goy. Caifás se preocupa com sua parte nos impostos para o templo; ele e Anás se irritam ao ter notícias de Jesus. Diana visita o Hidrópico na prisão. Em conversa com Anás, Caifás avisa que precisam matar Jesus.

