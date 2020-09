Cargos e Salários – Um programa que só traz benefícios

Certamente você já deve ter ouvido falar sobre Cargos e Salários, mas você sabe exatamente quais os benefícios que essa estrutura proporciona para a empresa? Pelo sim ou pelo não, vamos esclarecer alguns pontos.

Empresas que visam crescimento contínuo não podem ficar indiferentes diante da importância de um plano de Cargos e Salários, pois essa estrutura ajuda a posicionar a organização em seu segmento, bem como define a marca em meio à concorrência.

O Plano de Cargos e Salários é uma ferramenta muito usada por organizações que possuem um RH estratégico e envolvido no negócio, pois ajuda na retenção e na lapidação dos talentos internos, ao passo que se torna almejada por profissionais que buscam melhores oportunidades no mercado de trabalho.

O empregador ao implantar uma célula de Cargos e Salários pode aguardar a diminuição das perdas por processos trabalhistas, conquista a confiança dos colaboradores, tem um quadro funcional motivado, transparência nas relações hierárquicas, ganha força no mercado e pode atrair bons investidores.

Não é preciso esperar crescer exponencialmente para se preocupar com “essas coisas de RH”, o ideal é que a premissa de um salário justo e condizente com as responsabilidades do cargo esteja no DNA da empresa desde sua fundamentação. A administração de pessoal precisa ir de encontro com a Missão, a Visão e os Valores da organização, de modo que exista coerência no discurso institucional.

A implantação do Plano de Cargos e Salários não pode ser feita a esmo, é necessário que se façam pesquisas, entrevistas, de modo que o perfil profissional da empresa esteja devidamente mapeado. Uma vez que a organização saiba qual o perfil é mais compatível com suas expectativas, fica mais fácil direcionar o Recrutamento e Seleção, por exemplo. Além disso, o plano de Cargos e Salários pode estar vinculado ao programa de Avaliação de Desempenho, cujos resultados, por sua vez, podem refletir no pagamento de PLR (obviamente, com a devida permissão do sindicato de classe). Mas, fiquem tranquilos, pois vamos falar individualmente sobre R&S e Avaliação de Desempenho em breve (fiquem atentos as próximas postagens).

Não seja resistente às necessidades de seus colaboradores, ao invés disso escute-os e estude com carinho e afinco sobre a implantação de um Plano de Cargos e Salários. Dificilmente você irá se arrepender.