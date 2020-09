Carlos Alberto de Nóbrega conhece primeiro bisneto após seis meses e desabafa

O agora bisavô Carlos Alberto de Nóbrega ainda não tinha tido a felicidade de carregar o bisneto no colo. Em conversa com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o humorista falou sobre como foi o sentimento ao ver o bebê pela primeira vez, já que ele estava seguindo em quarentena, impedido de ver outras pessoas.

“Estou um bisavô babão. No primeiro momento, quando ele me viu, ele chorou. Mas, tadinho, ele estava desde que nasceu trancado em casa, então estranhou ver outras pessoas“, explicou Carlos.

“Depois foi só alegria. Ele almoçou aqui em casa, fez uma bagunça danada, jogando comida no chão. Sentamos na sala e brincamos bastante. Ele riu, puxou minha barba. Ele é lindo. Que felicidade em tê-lo aqui pertinho de mim“, derreteu-se o bisavô.

De acordo com a publicação, seu neto, a esposa e o neném estão de mudança para o Rio de Janeiro. Foi então que o casal decidiu levar o pequeno para conhecer Alberto. “Agora tenho mais um motivo para curtir a praia no Rio. Já me imagino brincando muito com meu bisneto naquele marzão. Estou louco para essa pandemia passar logo“, afirmou.

Inclusive, no último domingo (30), o humorista esteve no Rio de Janeiro para fazer uma surpresa para a filha Maria Fernanda. “Ela estava no Rio e queria voltar para São Paulo. Eu disse que iria buscá-la. Meus filhos achavam que eu iria de avião. Mas, saí de casa às seis da manhã, peguei meu carro e fui dirigindo até o Rio“, contou.

“Cheguei à casa dela ao meio dia, almoçamos e voltei dirigindo para São Paulo. Eu gosto muito de carros e isso foi uma terapia, um acalento para mim. Na volta vim conversando com minha filha, muito feliz“, completou o paizão.