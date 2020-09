Carolina assume lado sacoleira para sair do buraco; saiba como · .

Carolina (Juliana Paes) tomará novos rumos profissionais em Totalmente Demais. Após deixar o cargo de editora-chefe na revista de moda, ela voltará a morar no bairro de Fátima e colocará seu lado sacoleira em ação para sair do buraco. A jornalista vai planejar abrir um brechó e vender roupas chiques a um preço camarada na novela das sete.

Caminhando pelas ruas do bairro com a irmã, Carolina pedirá para Dorinha (Samantha Schmütz) entreguar os documentos para alugar seu novo apartamento para Zé Pedro (Helio de La Peña) analisar.

“Estou tão feliz que você vai voltar a ser nossa vizinha. É o que eu sempre disse, tu saiu do bairro de Fátima..”, começará a dona de casa, sendo interrompida pela irmã. “Mas o bairro de Fátima não saiu de mim! Voltei! Voltei bairro de Fátima”, gritará a antagonista do folhetim da Globo, animada.

Ao continuar a caminhada, as duas notarão que a dona do antiquário do bairro está passando o ponto do comércio. A ex-diretora da Totalmente Demais observará que o local é de uma excelente localização. “Será que não é disso que eu to precisando?”, perguntará a rival de Eliza (Marina Ruy Brabosa), deixando a irmã confusa. “Do meu próprio negócio”, explicará ela.

A personagem de Juliana Paes, então, contará a ideia que teve. “Eu podia alugar essa loja e tentar alguma coisa nova. Um brechó. Um brechó diferenciado”, dirá ela. Dorinha achará que pode ser uma boa oportunidade. “Um brechó chique, né meu bem? Porque tua roupa, mesmo usada é artigo de luxo”, constatará.

Carolina afirmará que pensa em fazer algo nesse sentido e dirá que tem que trabalhar e ganhar dinheiro para sustentar a criança que está querendo adotar. “Aproveitar que estou com um dinheirinho guardado para investir em alguma coisa. Imagina só, aqui pertinho de casa!”, planejará ela, animada.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução