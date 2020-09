Carolina cava o fundo do poço e implora por castigo; saiba qual · .

Arrasada depois de receber a notícia de que é estéril, Carolina (Juliana Paes) cavará o fundo do poço e implorará por um castigo para ver se consegue se reencontrar em Totalmente Demais. A jornalista entrará em crise e perceberá que foi longe demais para alcançar seus desejos. Decidida a ser uma pessoa melhor na novela das sete da Globo, ela pedirá para que Hugo (Orã Figueiredo) a demita da revista de moda.

A editora-chefe da Totalmente Demais ficará em frangalhos ao descobrir que não pode gerar um bebê. Sem chão, ela sairá da revista e seguirá até o bairro de Fátima, onde sentará em uma pracinha e ficará revivendo lembranças de sua vida.

Certa de que está vivendo um castigo por tudo que fez de mal, Carolina decidirá que está na hora de mudar de vida. O primeiro a saber da transformação que está por vir será Hugo, que a encontrará no banco da praça.

O novo milionário verá a paixão de sua infância sozinha e irá até ela. “Tá tudo bem? Você não deveria estar na revista uma hora dessas?”, perguntará ele. “Eu deveria, se eu ainda estivesse trabalhando lá. Eu tô pedindo a minha demissão. Eu não quero trabalhar mais na Totalmente Demais”, dirá ela, surpreendendo o ex-dono do Flor do Lácio.

O pai de Cassandra (Juliana Paiva) questionará a decisão da jornalista, já que a revista sempre foi a vida dela. “Que vida? Eu recebi uma notícia que me fez repensar a minha vida”, desabafará ela.

Uma nova pessoa

“Lembra desse chafariz? Eu vinha aqui, com meus pais quando era menininha. Eu colocava aqueles barquinhos de papel, eu dizia que eram navios, que iam me levar para bem longe, pro mundo. Aí eu consegui, ganhei o mundo. Eu cheguei exatamente onde eu queria. Mas agora eu fico me perguntando: pra quê? Pra quê que eu fui tão longe?”, se abrirá ela, emocionada mostrando sobre o chafariz que está na praça.

“Você ficou famosa, no Brasil todo. Uma mulher bem-sucedida”, lembrará Hugo. As palavras do homem não surtirão efeito, e Carolina continuará lamentando seus erros. “Eu fiquei olhando aqui, no reflexo. Para ver se eu encontrava a menina dos barquinhos de papel, aquela menina que você diz que via em mim. Mas ela não existe mais”, dirá a amargurada.

O milionário falará para ela olhar de novo, olhar com a alma: “Eu tenho certeza que a menina ainda tá brincando ai nesse chafariz”. Chorando, Carol deitará sua cabeça no ombro de Hugo e dirá que ele sempre foi carinhoso com ela, e o ex-comerciante dirá que é porque a amava muito. “O amor passou, mas o carinho não”, responderá ele, carinhoso.

A personagem de Juliana Paes dirá que não merece o carinho, mas fará um pedido a ele. “Se você gosta de mim como você diz, aceita meu pedido de demissão. Deixa eu tentar me reencontrar”, implorará ela entre lágrimas.

A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução