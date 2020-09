Carolina Dieckmann descreve reação após ficar careca em Laços de Família

Laços de Família volta à Globo a partir do dia 7 de setembro, em sua segunda reprise no Vale a Pena Ver de Novo. A cena mais memorável da novela que aconteceu em 2000 é aquela em que Carolina Dieckmann raspa os cabelos após descobrir sua leucemia e a atriz decidiu relembrar esse momento.

Em entrevista à revista Glamour, a intérprete de Camila falou da nostalgia daquele visual: “Eu tenho muita saudade de ficar careca. Primeiro porque eu adorei. Até o dia que eu fiquei careca eu não me achava bonita (…) Quando eu raspei a cabeça, que eu me vi sem cabelos, eu comecei a me achar bonita. Eu não tinha uma percepção estética sobre mim e quando eu fiquei careca eu percebi que meu rosto ficou muito forte, comecei a me achar interessante. Foi careca que eu comecei a me curtir. É estranho, mas é verdade.”.

Logo na sequência, Carolina explicou o porquê de não se achar bonita antes disso: “Eu era pouco vaidosa, fui criada no meio de meninos, nem espelho grande eu tinha. Eu lembro que o primeiro espelho que eu tive na minha vida, que eu comprei para me ver inteira, conferir a roupa, eu comprei na época de Mulheres Apaixonadas, depois da Camila”.

A protagonista de Laços de Família, inclusive, fez questão de enaltecer a importância desse personagem na sua carreira e em sua vida pessoal: “Foi um marco, sim. Eu era muito jovem e não tinha noção do quanto essa novela e a cena da Camila cortando o cabelo mudariam a minha vida e a minha carreira. Eu tinha acabado de me tornar mãe e estava sedenta por experiências na profissão que me preenchessem, que me dessem a certeza de que era aquilo que eu queria fazer, que eu realmente queria ser atriz dali para frente. A novela ficou gravada para mim como um rito de passagem, uma iniciação, algo muito forte mesmo”.

“Laços de Família é uma novela que me traz lembranças muito boas. Eu gravava muito com a Vera [Fischer] e o [Reynaldo] Gianecchini e era uma relação incrível, foi uma troca muito intensa com os dois. (…) Foi com a Camila que eu me reconectei com a profissão de maneira muito forte. Foi nessa novela que eu entendi o que era ser uma atriz”, finalizou Carolina Dieckmann, deixando claro que só tem lembranças boas da trama de Manoel Carlos.

