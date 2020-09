Carolina Dieckmann rememora visual marcante e comove a web

Com o retorno breve de Laços de Família às telas da Rede Globo, Carolina Dieckmann resolveu relembrar o visual marcante da sua personagem, Camila, na trama. Ao posar careca no Instagram, ela fez muita gente reviver a época do folhetim, exibido pela primeira vez em 2000.

“Bom dia, baby carequinha. Alguém tinha me feito chorar bastante, né? A carinha e os olhinhos inchados… Quem será?“, indagou ela, na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs reagiram.

“Falamos dessa cena sábado entre amigos… Você marcou a nossa geração com essa personagem incrível. Te amo!“, disse uma moça. “A pessoa quando é linda não precisa de cabelo“, observou outra. “Ai, Carol, você foi top demais, na boa. Parabéns“, elogiou uma terceira.

Recentemente, a atriz explicou, em entrevista ao UOL, que foi o folhetim de Manoel Carlos que definiu os rumos de sua carreira. Para ela, a história foi um marco que reafirmou a sua pretensão de seguir em frente.

“Embora eu já tivesse feito outros trabalhos antes, ‘Laços de Família’ veio como um chamado para eu realmente me reconectar com a profissão de uma maneira muito forte. Foi ali que eu comecei realmente a ser uma atriz. Vai ser muito interessante ver esse processo de novo”, declarou.

E revelou: “A cena mais marcante com certeza é a que ela raspa a cabeça. Foi quando a personagem entrou de uma maneira física em mim. Eu senti que ela estava mais forte do que nunca, e isso passou para cena, não fui só eu que senti”.