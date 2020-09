Carolina é obrigada a dar prova de humildade por emprego · .

Após ser desmascarada por sua armação contra Eliza (Marina Ruy Barbosa), Carolina (Juliana Paes) terá que cumprir uma lista de exigências para manter seu emprego em Totalmente Demais. Hugo (Orã Figueiredo) vai obrigar a diretora da revista a dar uma verdadeira prova de humildade e se desculpar com todos que prejudicou na novela das sete da Globo.

Decepcionado com a descoberta de que a jornalista dopou Eliza para tirar fotos e forjar uma traição para Arthur (Fabio Assunção), Hugo irá questionar os motivos da personagem de Juliana Paes. “A profissional que eu contratei é mesmo capaz de tanta baixaria?”, perguntará ele no capítulo desta terça (15).

“Como você pôde dopar a Eliza, tirar fotos comprometedoras e mandar para um site de fofoca, Carol? E pior ainda culpou a Leila [Carla Salle]… Eu só queria entender por quê?”, questionará o acionista majoritário da revista inconformado.

Carolina temerá ser demitida e chorará ao lembrar de tudo que fez. Para manter seu cargo, Hugo lhe dará uma lista com exigências. Ela terá que calçar as sandálias da humildade e se desculpar com Eliza, Leila e Germano (Humberto Martins).

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

