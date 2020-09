Carolina é resgatada do abismo por ‘anjo sem asas’; entenda · .

Carolina (Juliana Paes) vai mudar de vida após descobrir que é estéril na novela das sete. A editora-chefe de Totalmente Demais pedirá demissão da revista, voltará a morar no bairro de Fátima e decidirá realizar o sonho da maternidade por meio da adoção. Ela será resgatada do abismo por um “anjo sem asas”: o menino Gabriel (Ícaro Zulu).

Os próximos capítulos da trama de Rosane Svartman e Paulo Halm não serão fáceis para Carol. Primeiro, a jornalista será desmascarada e humilhada publicamente pela armação que fez contra Eliza (Marina Ruy Barbosa) no Uruguai. Logo em seguida, ela ficará devastada ao receber a notícia de que não pode gerar um bebê.

Certa de que está sendo castigada pela vida por causa de todas as tramoias que já realizou, a personagem de Juliana Paes tomará um novo rumo na história. Ela decidirá adotar uma criança para realizar o desejo antigo de ser mãe. Em suas visitas ao orfanato, ela conhecerá Gabriel e se encantará.

A ex-editora da revista de moda irá até a instituição para conversar com o menino. “Nossa, que desenho lindo. Foi você que fez?”, perguntará. “Não, foi o lápis”, rebaterá o órfão. Eles começarão a conversar, mas a assistente social (Úrsula Corona) chegará e pedirá para o garoto ir comer com as outras crianças.

Ao se despedir, o personagem de Ícaro Zulu surpreenderá Carolina com um abraço. “Que abraço gostoso”, se emocionará ela. A assistente social sorrirá ao presenciar a atitude do menino. “Eu não quero influenciar nada, mas o Gabriel é um menino de ouro. Ele é inteligente, carinhoso, divertido”, dirá a profissional.

“Eu já percebi. Ele é encantador”, concordará a ex-amante de Arthur (Fabio Assunção). “Pena que ninguém até hoje tenha se interessado por ele”, lamentará a mulher vivida por Úrsula Corona.

Volta por cima

Na sequência, o público verá Carolina contando sobre o encontro com o órfão para Dorinha (Samantha Schmütz) e Pietro (Marat Descartes), que serão os padrinhos do futuro filho da jornalista.

“Se você visse a carinha dele, eu tô apaixonada por esse menino. Ele é muito fofo, coisa mais linda. Ele tem sete aninhos, mas ele é tão esperto”, afirmará a ex-chefe de Lu (Julianne Trevisol).

“Ainda tem nome de anjo. Eu preciso conhecer esse menino”, comentará a mulher de Zé Pedro (Hélio de La Peña). “Mas ele não é muito anjinho, é até bem bagunceirinho pelo que eu pude ver. Mas eu gostei disso”, explicará ela. Carolina ainda se alegrará ao contar que já pode começar a levar Gabriel para passear. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 21.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

