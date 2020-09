Carolina pede perdão a Eliza, mas acaba suja e humilhada · .

A paciência de Eliza (Marina Ruy Barbosa) com as armações de Carolina (Juliana Paes) chegou ao limite em Totalmente Demais. Depois de ser desmascarada em público, a jornalista perceberá que pegou muito pesado ao forjar uma cena de traição e pedirá perdão à rival. Mas a ruivinha não ficará comovida com a atitude e surpreenderá a inimiga com uma vingança suja e humilhante.

A editora-chefe da revista de moda será aconselhada por Hugo (Orã Figueiredo) a se desculpar pela tramoia que fez contra a mocinha e que causou o fim de seu relacionamento com Arthur (Fabio Assunção). A personagem de Juliana Paes irá até o Flor do Lácio para conversar com a filha de Gilda (Leona Cavalli).

“Eu vim te pedir desculpas e te explicar o que realmente aconteceu no Uruguai”, dirá ela. A ruiva se indignará ao ouvir as verdades da boca da recalcada. “Então você me dopou pra fazer aquelas fotos?”, questionará a modelo. Carolina afirmará que usou só algumas gotas do remédio que toma normalmente para dormir e que a substância não faria mal nenhum para ela.

“Não, me fez mal. Muito mal”, rebaterá a personagem de Marina Ruy Barbosa. “Eu sei que eu errei. Você tem razão. Você tem todos os motivos pra estar chateada, furiosa comigo. Mas eu prometi pro Hugo que ia te explicar tudo, que eu ia te pedir desculpas”, detalhará a megera.

Indignada, Eliza soltará os cachorros para cima da jornalista. “Você tem noção que por sua causa e do Rafael [Daniel Rocha], eu briguei com o Arthur? Tive fotos minhas na internet. Eu fui exposta, humilhada”, retrucará. “Meu castigo também tá sendo ser exposta, humilhada”, afirmará Carolina.

No entanto, nem o fato de sua armação ser descoberta será suficiente para que Carolina abaixe a bola. “Você não percebe que eu acabei te fazendo um favor?”, sugerirá a cara de pau. “Para! Quem você pensa que é pra saber o que é melhor pra minha vida?”, perguntará a ruiva.

“Uma pessoa mais experiente, mais vivida. Que sabe mais principalmente do Arthur”, responderá a antagonista da novela das sete. “Eu aceito as suas desculpas. Só que eu quero que você saia daqui de alma lavada”, afirmará Eliza, antes de jogar um balde de água suja e fedida na rival.

“Agora some daqui, sua sonsa”, mandará a herdeira de Germano (Humberto Martins). A mocinha ainda avisará que vai processar Carolina e fazê-la pagar caro por tudo o que fez. A cena está prevista para ir ao ar no capítulo da próxima segunda (14).

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a saga de Eliza desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

© 2020 . | Proibida a reprodução