Carolina recebe diagnóstico arrasador e transforma sua vida · .

Carolina (Juliana Paes) mudará completamente de vida em Totalmente Demais. Depois de convencer Pietro (Marat Descartes) a ter um filho com ela, a diretora da revista de moda da novela das sete descobrirá que não é fértil. Com a arrasadora notícia, a jornalista pedirá demissão da revista Totalmente Demais para Hugo (Orã Figueiredo).

As cenas decisivas estão previstas para irem ao ar na próxima quinta (17) na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm. O novo milionário encontrará a jornalista chorando no bairro de Fátima: “Você não deveria estar na revista uma hora dessas?”, perguntará o pai de Cassandra (Juliana Paiva).

“Deveria. Se eu ainda estivesse trabalhando lá”, responderá a ex-namorada de Arthur (Fábio Assunção), aos prantos em um banco da praça. A nova paixão de Gilda (Leona Cavalli) não entenderá a reação da funcionária e ela será enfática: “Eu tô pedindo minha demissão, Hugo”, dirá.

Sujeito de bom coração, Hugo perguntará se fez algo para ela depois que se tornou dono da revista Totalmente Demais: “Eu fui duro demais com você? Eu te humilhei muito, foi isso?”, indagará, aflito com a situação da paixonite de infância.

A irmã de Dorinha (Samantha Schmütz) negará que ele seja o motivo para sua drástica decisão e lhe contará parcialmente a verdade: “Eu recebi uma notícia que me fez repensar a vida. Me fez repensar o que realmente vale a pena”, responderá.

Em seguida, Carolina vai refletir sobre os caminhos que percorreu para chegar até sua posição atual de prestígio e questionará se tudo realmente valeu a pena: “Eu cheguei exatamente no que eu queria. Mas agora eu fico me perguntando, pra quê? Pra quê que eu fui tão longe?”, perguntará, em voz alta.

Hugo não deixará que sua paixão de infância se deprecie e ponderará que ela se tornou uma mulher famosa em todo o Brasil. Carolina não se convencerá e elencará os motivos que lhe fazem sair da direção da revista Totalmente Demais:

“[Eu] puxei tapetes, menti para ganhar uma aposta. Armei pra me vingar de um homem. Eu não sou flor que se cheire”, refletirá a morena, pensando que terá muitas penintências para pagar nessa vida.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução